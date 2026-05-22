Удар по Старобєльську: Путін доручив Міноборони РФ "надати пропозиції" (фото)

Президент Російської Федерації Володимир Путін відреагував на інцидент на території окупованої Луганської області України, коли стався приліт у Старобєльську. Посадовець запевнив, що російська армія помститься за приліт, при цьому українське командування не говорило про удар по цьому населеному пункту. Які наслідки повітряної атаки озвучив очільник Кремля і чим він пригрозив українцям?

Під час удару по об'єкту у Старобєльську начебто загинуло шестеро осіб, 15 зникли безвісти, 39 отримали поранення, заявив Путін. Російський президент сказав, що Україна вчинила "терористичний удар". На відео бачимо, що очільник Кремля зачитував свою заяву, а після цього оголосили хвилину мовчання. Виступ пролунав під час урочистостей "Время героев" у Кремлі.

На думку Путіна, в України на фронті такі погані справи, що довелось "відвертати увагу" українців від провалів, і саме тому відбувся удар по тилу ЗС РФ у Луганській області. З його слів, Київ "звалює" на Росію усі поточні проблеми й це начебто відбулось не раз. Також російський президент запевнив, що звернуться зі скаргою до міжнародного співтовариства, а він тим часом наказав Міноборони "надати пропозиції" щодо удару у відповідь.

Відео дня

Під час виступу 22 травня Путін не озвучив, чим саме планує вдарити по українцях та коли це станеться.

Путін та Старобєльськ — деталі

У соцмережах писали про повітряний удар по Старобєльську. Як написав користувач X з ніком Necro Mancer, атака відбулась в ніч на 22 травня. Ймовірне влучання по будівлі Старобільського професійного коледжу педуніверситету. На фото та відео з місця подій бачимо серйозні руйнування: в одній будівлі зникла ціла секція від першого до останнього поверху.

Вдень 22 травня Генштаб ЗСУ відзвітував про серію повітряних ударів на лінії фронту, і також про мідлстрайки. У звіті перелічується близько 20 об'єктів — склади ЗС РФ, командні пункти, місця зосередження живої сили, вузли зв'язку, переправи: даних про Старобєльськ немає. Орієнтовна відстань від вказаного населеного пункту до лінії фронту — близько 100 км.

Зазначимо, попередні погрози Путіна пролунали після масованої повітряної атаки на стратегічні об'єкти РФ у Підмосков'ї. Росіяни заявили, що у якості помсти провели наліт 13-14 травня із 1500 засобами ураження: загинуло 24 цивільних людини у Києві. Інші аналогічні погрози лунали після начебто появи дронів біля резиденції Путіна на Валдаї. "Відповідь" відбулась взимку 2026 року: росіяни запустили ракету "Орєшнік" по околиці Львова.

Нагадуємо, у Білорусі відбуваються військові навчання, під час яких Міноборони РФ привезло ядерні боєголовки.