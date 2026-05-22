Удар по Старобельску: Путин поручил Минобороны РФ "предоставить предложения" (фото)

Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на инцидент на территории оккупированной Луганской области Украины, когда произошел прилет в Старобельске. Чиновник заверил, что российская армия отомстит за прилет, при этом украинское командование не говорило об ударе по этому населенному пункту. Какие последствия воздушной атаки озвучил глава Кремля и чем он пригрозил украинцам?

Во время удара по объекту в Старобельске якобы погибло шесть человек, 15 пропали без вести, 39 получили ранения, заявил Путин. Российский президент сказал, что Украина совершила "террористический удар". На видео видно, что глава Кремля зачитывал свое заявление, а после этого объявили минуту молчания. Выступление прозвучало во время торжеств "Время героев" в Кремле.

По мнению Путина, у Украины на фронте такие плохие дела, что пришлось "отвлекать внимание" украинцев от провалов, и именно поэтому состоялся удар по тылу ВС РФ в Луганской области. По его словам, Киев "сваливает" на Россию все текущие проблемы и это якобы произошло не раз. Также российский президент заверил, что обратятся с жалобой в международное сообщество, а он тем временем приказал Минобороны "предоставить предложения" по ответному удару.

Во время выступления 22 мая Путин не озвучил, чем именно планирует ударить по украинцам и когда это произойдет.

Путин и Старобельск — детали

В соцсетях писали о воздушном ударе по Старобельску. Как написал пользователь X с ником Necro Mancer, атака состоялась в ночь на 22 мая. Вероятное попадание по зданию Старобельского профессионального колледжа педуниверситета. На фото и видео с места событий видим серьезные разрушения: в одном здании исчезла целая секция от первого до последнего этажа.

Днем 22 мая Генштаб ВСУ отчитался о серии воздушных ударов на линии фронта, и также о мидлстрайках. В отчете перечисляется около 20 объектов — склады ВС РФ, командные пункты, места сосредоточения живой силы, узлы связи, переправы: данных о Старобельске нет. Ориентировочное расстояние от указанного населенного пункта до линии фронта — около 100 км.

Отметим, предыдущие угрозы Путина прозвучали после массированной воздушной атаки на стратегические объекты РФ в Подмосковье. Россияне заявили, что в качестве мести провели налет 13-14 мая с 1500 средствами поражения: погибло 24 гражданских в Киеве. Другие аналогичные угрозы звучали после якобы появления дронов возле резиденции Путина на Валдае. "Ответ" состоялся зимой 2026 года: россияне запустили ракету "Орешник" по окрестностям Львова.

Напоминаем, в Беларуси проходят военные учения, во время которых Минобороны РФ привезло ядерные боеголовки.