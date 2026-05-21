В Минобороны РФ показали доставку ядерных боеприпасов в Беларусь (видео)

Специальные боеприпасы для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" переправила в Беларусь Россия.

Соответствующее видео опубликовало в соцсетях Министерство обороны РФ, отметив, что доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады в Республике Беларусь обеспечена "в рамках учений ядерных сил".

Отмечается, что боеприпасы предназначены для "снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков".

В России с 19 по 21 мая проходят масштабные учения по применению ядерных сил. К ним привлекли более 64 тысяч военных, стратегические ракетные войска, флот, дальнюю авиацию, а также сотни единиц техники, кораблей и самолетов. В Министерстве обороны РФ заявили, что цель маневров — проверка готовности военного управления и подразделений к реагированию на условную "угрозу агрессии", а также отработка взаимодействия между различными компонентами ядерных сил. Отдельно во время учений предусмотрены практические пуски баллистических и крылатых ракет, а также отработка совместного применения ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси.

Відео дня

До этого Министерство обороны Беларуси объявило о начале тренировок воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения.

Более того, в Беларуси ранее ввели ограничения на посещение лесов в приграничных районах на фоне военной активности и учений.

По мнению аналитиков, Россия вместе с Беларусью использует совместные ядерные учения не только как военную демонстрацию, но и как инструмент давления на страны Европейского Союза. Главная цель таких действий — напугать Запад и повлиять на политические настроения внутри европейских стран.