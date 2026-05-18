Угроза с севера: Беларусь закрыла леса в 19 районах у границ с Украиной, Польшей и Литвой

Беларусь ввела ограничения на посещение лесов в 19 районах, большинство из которых расположены вблизи границ с Украиной, Польшей и Литвой. Экс-заместитель председателя СБУ Виктор Ягун заявил, что такая ситуация может иметь военно-политическое значение.

Об этом 17 мая сообщил генерал-майор запаса СБУ и бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Ягун на своей странице в Facebook.

По его словам, официально речь идет о противопожарных и сезонных ограничениях, однако концентрация закрытых территорий в приграничной зоне привлекла внимание Украины и НАТО.

Ягун пояснил, что в современной военной практике подобные мероприятия используют для скрытого перемещения войск, создания полевой логистики, складов боеприпасов и горючего, а также обустройства командных пунктов. Кроме того, это позволяет минимизировать утечку информации через фото- и видеофиксацию передвижения техники.

Эксперт отметил, что ограничения появились на фоне сообщений украинской разведки об активизации военной инфраструктуры в Беларуси и усилении совместной деятельности Минска и Москвы.

Карта закрытых участков в Беларуси

По словам Ягуна, сейчас можно выделить два потенциальных направления. Первое — украинское. Наибольшее внимание, по его словам, привлекает южная и юго-западная часть Брестской области, которая граничит с Волынской и Ровенской областями.

"Именно этот участок является важным с точки зрения украинской логистики, поскольку через Волынь проходит значительная часть транспортных и железнодорожных маршрутов, которые обеспечивают поставки западной военной помощи", — написал Ягун.

Он назвал два возможных сценария. Первый — создание угрозы на Волынском направлении, в частности в районе Ковеля и Луцка. Даже без масштабного наступления это заставляет Украину удерживать значительные резервы на северной границе.

Второй сценарий связан с направлением Сарны — Ровно — Вараш. Ягун отметил, что этот район имеет стратегическое значение из-за важной железнодорожной инфраструктуры и расположения Ровенской АЭС.

Вторым потенциальным направлением эксперт назвал Сувальский коридор — участок между Беларусью и Калининградской областью РФ, который соединяет страны Балтии с основной территорией НАТО. По его словам, это направление давно считается одним из самых уязвимых в системе безопасности Альянса.

В то же время Ягун призвал не трактовать ситуацию как признак неизбежного наступления.

"На данном этапе речь идет скорее о формировании условий и возможностей, чем о подтвержденном намерении немедленного применения силы", — подытожил он.

Напомним, Беларусь вместе с Россией начала учения по боевому применению ядерного оружия. Во время тренировок военные отрабатывают доставку ядерных боеприпасов, их подготовку к применению и перемещение из неподготовленных районов по всей территории страны.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытках России втянуть Беларусь в новые военные действия. По его словам, Москва и в дальнейшем использует белорусскую территорию для военного давления и создания угроз соседним государствам.