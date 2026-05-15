На Черниговско-Киевском направлении: РФ планирует операции с территории Беларуси, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает пытаться втянуть Беларусь в полномасштабную войну против Украины. Москва ведет дополнительные переговоры с белорусским главой Александром Лукашенко относительно потенциальных атак.

Зеленский заявил, что украинская власть продолжает фиксировать попытки России активнее втянуть Беларусь в войну против Украины. По его словам, между российской стороной и Александром Лукашенко уже состоялись дополнительные контакты, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В частности, Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от территории Беларуси — или против Черниговско-Киевского направления в Украине, или против одной из стран НАТО — именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью", — отметил Зеленский.

Президент также предупредил, что Украина будет реагировать в случае, если Александр Лукашенко решит поддержать новые планы Кремля. По словам Зеленского, украинское государство будет защищать своих граждан и территорию в случае новой угрозы со стороны Беларуси.

Відео дня

"Поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины усилить соответствующее направление и представить план нашего реагирования, который будет рассмотрен и утвержден на Ставке", — добавил президент.

Напомним, что ночью российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, часть которых двигалась вдоль границы с Беларусью. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе для северных областей, в частности Киевской и Черниговской областей. Из-за атаки в нескольких регионах объявляли воздушную тревогу.

Напомним, что военный эксперт заявил о недостатке военных ресурсов у России для достижения капитуляции Украины. По его словам, Владимиру Путину может понадобиться не только новая волна мобилизации, но и дополнительное привлечение союзников, в частности Беларуси. Эксперт также предположил, что Кремль продолжит давить на Александра Лукашенко для более активного участия в войне.