Лукашенко оказался "на шпагате": эксперт объяснил причины его новых заявлений о мобилизации

Российские войска не прекращали боев на фронте во время объявленного Кремлем "перемирия" до 9 мая, а Беларусь на фоне нехватки ресурсов в российской армии заговорила о "точечной мобилизации". России не хватает сил для реализации планов Владимира Путина по быстрому завершению войны.

Об этом сообщил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, так называемое "трехдневное перемирие" фактически существовало лишь для того, чтобы "по Красной площади ничего не прилетело".

Эксперт отметил, что на фронте российские войска продолжали наступательные действия и использовали паузу для накопления сил и ротаций. По его словам, наиболее активными оставались Покровско-Мирноградское и Константиновское направления в Донецкой области, а также Гуляйпольское направление в Запорожской области.

"На ключевых участках, которые для них важны, россияне не меняли тактики и лезли в бой. Это еще раз подтверждает, что Путин не был и не заинтересован в прекращении боевых действий", — сказал Лакийчук.

Он также прокомментировал заявление Александра Лукашенко о "точечной мобилизации" отдельных подразделений в Беларуси для подготовки к возможному конфликту. По мнению эксперта, такая риторика связана с тем, что Кремлю нужны дополнительные ресурсы для продолжения войны против Украины.

"Российской армии недостаточно для путинских замыслов быстрого завершения войны и капитуляции Украины. Силы обороны быстро сокращают ее ресурсы, поэтому Путину нужны внешние резервы", — пояснил Лакийчук.

По его словам, одним из источников таких ресурсов является Северная Корея. Лакийчук напомнил, что Ким Чен Ын перед 9 мая заявлял об отправке северокорейских граждан в Россию для участия в войне против Украины, однако, по словам эксперта, лидер КНДР "просит слишком высокую цену", которую Москва не может заплатить.

Еще одним возможным ресурсом для Кремля он назвал белорусскую армию. В то же время Лукашенко, по словам эксперта, не заинтересован в прямом втягивании Беларуси в войну, потому что армия является основой его власти.

"Он оказался на шпагате. С одной стороны, должен показать Путину готовность поддержать агрессию против Украины, а с другой — удержаться на штыках собственных силовиков", — отметил Лакийчук.

Отдельно эксперт прокомментировал эффективность украинской ПВО после заявления министра обороны Украины о сбитии 80% российских ракет и 90% дронов. По словам Лакийчука, показатель более 60% уже считается высоким, а более 80% — "отличным", однако ситуация зависит от типа целей.

Он пояснил, что Украина эффективнее сбивает дроны и часть ракет, тогда как наибольшую угрозу продолжают представлять баллистические ракеты. Лакийчук также отметил, что украинский опыт борьбы с беспилотниками уже стал важным для европейских партнеров, поскольку "никто в мире еще не имеет достаточного опыта противодействия таким угрозам".

Напомним, Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Кремль якобы рассчитывает полностью захватить Донбасс до осени, после чего может выдвинуть новые территориальные требования к Украине. По данным издания, речь идет, в частности, о Херсонской и Запорожской областях, которые Россия объявила аннексированными еще в 2022 году.

Ранее издание Nikkei Asia сообщило, что Северная Корея могла заработать до 13,8 миллиарда долларов благодаря военной поддержке России в войне против Украины. По данным южнокорейской разведки, КНДР поставляла Москве артиллерийские снаряды, ракеты KN-23 и отправила тысячи военных, а в обмен, вероятно, получает валюту, энергоносители и военные технологии.