Война в Украине стала "золотой жилой" для КНДР: сколько заработал Ким Чен Ын

Северная Корея за три года могла заработать до 13 миллиардов долларов благодаря военной поддержке России в войне против Украины. В обмен на оружие и военных Москва, вероятно, поставляет Пхеньяну валюту, энергоносители и военные технологии.

Об этом сообщило издание Nikkei Asia.

По оценкам исследовательского института при Национальной разведывательной службе Южной Кореи, КНДР поставила России вооружение на сумму от 7 до 13,8 миллиарда долларов. Речь идет об артиллерийских снарядах, реактивных системах и почти 250 баллистических ракет малой дальности KN-23.

В материале отмечается, что активное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном началось после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. После подписания договора о стратегическом партнерстве между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в июне 2024 года КНДР увеличила поставки оружия и начала отправлять военных в Россию.

По данным южнокорейской разведки, в зоне боевых действий могут находиться около 10 тысяч северокорейских спецназовцев. Также, по оценкам, России помогают около 10 тысяч инженеров, сотни операторов дронов и военных, которые обеспечивают огневую поддержку на фронте. Кроме того, есть информация о подготовке еще 30 тысяч военных для отправки.

Только за участие северокорейских военных в войне Москва, вероятно, заплатила более 600 миллионов долларов с осени 2024 года. Военным КНДР, по данным разведки Южной Кореи, платят около 2 тысяч долларов в месяц, а семьям погибших обещают компенсации до 10 тысяч долларов.

По состоянию на февраль около 6 тысяч военных КНДР были убиты или ранены. В Северной Корее участников войны называют "национальными героями", а семьям погибших могут предоставлять жилье в Пхеньяне.

Эксперт Корейского института развития Нам Джин Ук заявил, что увеличение поставок оружия в Россию "может привести к долгосрочным изменениям в промышленной структуре и технологических возможностях Северной Кореи".

В Nikkei Asia также отметили, что рост доходов от военного сотрудничества уже заметен в Пхеньяне. По словам источника издания, осенью 2025 года на улицах столицы КНДР "значительно увеличилось количество роскошных автомобилей" по сравнению с предыдущими годами.

В начале мая Ким Чен Ын призвал молодежь КНДР быть готовой к участию в войне на стороне России. Во время съезда молодежной лиги власти страны назвали молодых людей главной силой для мобилизации и поддержки войны против Украины.

Напомним, ранее в КНДР войну против Украины подавали как шанс стать "мучеником" и получить "вечную жизнь". Также российские пропагандистские медиа показывали сюжет о северокорейских саперах, которые якобы готовы "отдать жизнь" за выполнение заданий.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, с октября 2024 года КНДР могла отправить в Россию около 13 тысяч военных. Примерно шестая часть из них погибла или была ранена во время боев в Курской области.