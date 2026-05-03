"Бомбы и пламя": Ким Чен Ын призвал молодежь готовиться к войне в Украине на стороне России

В Пхеньяне состоялся одиннадцатый съезд Социалистической патриотической лиги молодежи, который проводят в Северной Корее раз в пять лет для юношей и девушек от 14 до 30 лет. На этот раз лидер КНДР агитировал молодежь за войну в Украине на стороне России.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын встретился с делегатами конгресса молодежной лиги правящей партии. Об этом сообщило государственное центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким сказал делегатам, что молодежь является "авангардом" в продвижении государственных целей, назвав лигу ключевой силой для выполнения партийных задач, призвав представителей различных провинций к более жесткой организации и идеологической дисциплине.

Прибытие делегатов на железнодорожный вокзал в Пхеньяне Фото: ЦТАК

Кроме того, власть назвала молодых людей страны главным инструментом как для внутренней мобилизации, так и для войны России против Украины.

Делегаты съезда Социалистической патриотической лиги молодежи Фото: ЦТАК

Рабочая партия, как пишет Reuters, прямо связала лояльность молодежи с участием Пхеньяна в войне в Украине, заявив в своем письме участникам конгресса, что молодые солдаты, отправленные на зарубежные операции, "стали бомбами и пламенем" для защиты чести страны.

Праздничный концерт в честь XI съезда Социалистического союза патриотической молодежи Фото: ЦТАК

Напомним, в КНДР пропагандировали войну в Украине, как возможность стать "мучеником" и обрести "вечную жизнь". Ранее российские СМИ сняли пропагандистский сюжет о саперах из КНДР, которые готовы "жертвовать собой".

Южнокорейское издание Yonhap подсчитало, что с октября 2024 года Северная Корея направила около 13 тысяч военных на войну России с Украиной. Шестую часть войска Пхеньян потерял во время боев в Курской области.