"Бомби та полум'я": Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні на боці Росії

У Пхеньяні відбувся одинадцятий з'їзд Соціалістичної патріотичної ліги молоді, який проводять у Північній Кореї раз на п'ять років для юнаків та дівчат від 14 до 30 років. Цього разу лідер КНДР агітував молодь за війну в Україні на боці Росії.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин зустрівся з делегатами конгресу молодіжної ліги правлячої партії. Про це повідомило державне центральне інформаційне агентство Кореї (ЦТАК).

Кім сказав делегатам, що молодь є "авангардом" у просуванні державних цілей, назвавши лігу ключовою силою для виконання партійних завдань, закликавши представників різних провінцій до більш жорсткої організації та ідеологічної дисципліни.

Окрім того, влада назвала молодих людей країни головним інструментом як для внутрішньої мобілізації, так і для війни Росії проти України.

Робітнича партія, як пише Reuters, прямо пов'язала лояльність молоді з участю Пхеньяна у війні в Україні, заявивши у своєму листі учасникам конгресу, що молоді солдати, відправлені на закордонні операції, "стали бомбами і полум'ям" для захисту честі країни.

Нагадаємо, у КНДР пропагували війну в Україні, як можливість стати "мучеником" і знайти "вічне життя". Раніше російські ЗМІ зняли пропагандистський сюжет про саперів із КНДР, які готові "жертвувати собою".

Південнокорейське видання Yonhap підрахувало, що з жовтня 2024 року Північна Корея направила близько 13 тисяч військових на війну Росії з Україною. Шосту частину війська Пхеньян втратив під час боїв у Курській області.