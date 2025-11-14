Ким Чен Ын отправил в РФ новую партию солдат, которая может "жертвовать собой" (фото)

Российское Минобороны выпустил пропагандистский материал о солдатах из Северной Кореи, которые были определены в саперы и разминируют Курскую область. При этом о жертвах не сообщается, но особо подчеркивается, что они "бесстрашные".

Сколько солдат из Северной Кореи отправили в Курскую область – неизвестно, но в сюжете Минобороны РФ, который был смонтирован из отрезков, снятых в разное время и даже при разных сезонах, появляются несколько десятков солдат Ким Чен Ына.

Северокорейские солдаты в Курской области Фото: Скриншот

Официально заявляется, что солдаты из КНДР прибыли в Курскую область, чтобы пройти обучение в учебных центрах инженерных войск России и помочь с разминированием. Практически, это полезный опыт для солдат из закрытой страны, которая находится под санкциями, так как узнать о современном вооружении северокорейским солдатам больше негде.

Минобороны РФ, выложив ролик, в очередной раз официально заявляет о сотрудничестве с Северной Кореей и диктатором Ким Чен Ыном, а также о том, что обучает иностранных солдат.

"Это подразделение саперов Корейской народной армии создано и направлено в Курскую область по приказу главнокомандующего Ким Чен Ына. Все сделано в рамках выполнения двухсторонних договоренностей о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которые в июне 2024 года во время встречи в Пхеньяне достигли Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын", — сказано в материале.

При этом в материале ясно сказано, что северокорейских солдат отправили в Россию без всяких гарантий на возвращение домой.

"Мы знаем, что абсолютно все до единого военнослужащие КНА верны своему верховному главнокомандующему и наполнены решимостью выполнить его приказ, даже несмотря на риск", — сообщается в сюжете.

При этом утверждается, что саперы из КНДР уже умеют разминировать буквально любые взрывные устройства, потому что в Минобороны РФ утверждают, что в Курской области они нашли "артиллерийские и минометные снаряды производства США, Великобритании, Болгарии, противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты и выстрелы к АГС, состоящие на вооружении у десятка стран блока НАТО".

"Все это – из стран НАТО. Вот американская мина Claymore, а вот осколочно-фугасная финская мина Hailstorm. Также здесь представлена мина испанская, которая нарушает Женевскую конвенцию", — заявляется в сюжете.

Отмечается, что северокорейцы находятся в Большесолдатском районе Курской области, где 37 населенных пунктов до сих пор расселены. И глава этого района Вячеслав Зайцев подтверждает, что они занимаются не только разминированием, но и "идут в бой по заминированным дорогам, сражаются с дронами, бьются за урожай на полях" и присутствуют вдоль всей границы в Курской области.

О жертвах среди северокорейцев не сообщается, хотя особо подчеркивается, что они "бесстрашные" и действуют "с риском для жизни", а не бояться им помогает "вера в своего лидера – верховного главнокомандующего Ким Чен Ына".

Солдаты КНДР в РФ Фото: Скриншот

"Получив приказ, они следуют ему до конца. Покидая родину, каждый из них взял с собой мешочек с землей, который хранит особо бережно. Порой жертвуя собой", — резюмируется в статье.

Напомним, ранее Фокус писал, что около 12 тысяч граждан Северной Кореи могут отправить на предприятиях отдельной экономической зоны "Алабуга" в Татарстане, где собирают "Шахеды".

Также сообщалось, что трудовые мигранты из КНДР в России работают в ужасных условиях без выходных и отпусков.