Северная Корея поможет России с работниками для сборки "Шахедов"

Около 12 тысяч граждан Северной Кореи планирует привлечь российская власть для работы на предприятиях отдельной экономической зоны "Алабуга" в Татарстане.

Именно там делают ударные дальнобойные дроны типа Shaded/ "Герань", которыми РФ практически круглосуточно бомбит Украину, разрушая энергетику, предприятия, жилой фонд. Пополнение рабочей силы планируется уже к концу 2025 года, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По информации разведчиков, в конце октября представители министерства иностранных дел РФ встретились с представителями северокорейской компании Jihyang Technology Trade Company, которая занимается поиском и подбором работников в Северной Корее.

Наемным сотрудникам из КНДР россияне обещают платить примерно $2,5 в час, а рабочая смена будет не менее 12 часов.

В "Алабуге" тысячи человек делают "Шахеды", которыми ВС РФ бомбят Украину Фото: Скриншот

"Такие меры свидетельствуют об углублении стратегического сотрудничества между двумя диктатурами по продолжению агрессивной войны против Украины", – считают в ГУР.

Северная Корея продолжает всячески поддерживать РФ, причем не только живой силой, но и оружием. Она поставляет 200-260 тысяч снарядов 152 мм и 122 мм в месяц для российской армии. Также диктатор Ким Чен Ын передал российскому коллеге Путину баллистические ракеты малой дальности KN-23 и KN-24, которыми ВС РФ обстреливает города Украины.

Кроме того, разведка зафиксировала в сентябре, как в Курскую область прибыла тысяча военных из КНДР в соответствии с заявлениями Пхеньяна о направлении в этот регион дополнительных сил в составе 1 тысячи саперов и 5 тысяч военных строителей.

В войне против Украины КНДР потеряла уже несколько тысяч солдат.

Также в России активно привлекают северокорейских трудовых мигрантов для компенсации потерь трудоспособного населения в результате мобилизационных мероприятий. Сейчас в РФ работает не менее 17,8 тысячи рабочих из Северной Кореи.

Напомним, из КНДР в РФ привезут еще 26 тысяч работников, часть из которых будет работать на временно оккупированных территориях Украины.

Также сообщалось, что трудовые мигранты из КНДР в России работают в ужасных условиях без выходных и отпусков.