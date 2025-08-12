Северокорейские рабочие рассказали о 20-часовом рабочем дне, побоях и круглосуточном контроле в России. По данным BBC, тысячи граждан КНДР работают в нечеловеческих условиях на строительстве и других объектах.

Как сообщает BBC со ссылкой на свидетельства беглецов, Россия массово привлекает северокорейских рабочих для восстановления разрушенных регионов и на другие работы. Это стало особенно актуальным после того, как миллионы россиян покинули страну или были мобилизованы на войну в Украине.

Эксклюзивное расследование BBC разоблачает систему принудительного труда: тысячи граждан КНДР мучают на стройке в условиях, которые нарушают все международные нормы.

Каторжные условия

Шестеро беглецов, которым удалось вырваться из рабства, описали ужасные детали своего существования. Рабочий день длится 18-20 часов, выходные практически отсутствуют, а за любой проступок следуют жестокие наказания. Работники спят в непригодных для жилья контейнерах или прямо на стройплощадках.

Финансовый обман

Большинство заработка (до 90%) автоматически направляется в казну КНДР. Сами рабочие получают лишь 100-200 долларов в месяц, причем эти деньги выдаются только после возвращения на родину — специальный механизм для предотвращения побегов.

Система тотального контроля

Каждую группу из пяти человек сопровождают агенты северокорейской безопасности. Выход за пределы стройплощадок запрещен, документы конфискованы. Раз в неделю проводят принудительные "сеансы самокритики", где заставляют признавать верность Ким Чен Ыну.

Масштабы

По данным, которые приводит BBC, в 2024 году в Россию уже въехало более 13 тысяч северокорейцев — в 12 раз больше, чем в прошлом году. Источники сообщают о планах увеличить эту цифру до 50 тысяч. Особенно тревожит возможность их командирования на оккупированные территории Украины.

Подобная практика грубо нарушает санкции ООН, запрещающие использование северокорейской рабочей силы за рубежом. Однако, как свидетельствуют факты, Москва и Пхеньян сознательно игнорируют международные нормы, создавая систему организованной работорговли.

Напомним, что в июне министр обороны РФ Сергей Шойгу подтвердил планы привлечь 5 000 северокорейских рабочих для восстановления Курской области. По данным южнокорейской разведки, их также могут направить на оккупированные территории Украины.

