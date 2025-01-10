Взрываются один за одним: ВС РФ используют группы северокорейцев как "детекторы мин"

По словам журналистов, уже не в первый раз обреченные северокорейские войска отправляют в самоубийственные миссии. Там, где украинцы используют машину для разминирования, россияне просто используют людей. Медики идут сзади, чтобы подобрать убитых.

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Северокорейские военные вынуждены проходить через заминированные поля и подрываться один за одним, их буквально используют как живые миноискатели. Об этом пишет The Sun со ссылкой на сведения украинского полковника.

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В первом отчете о близком бою с северокорейцами подполковник "Леопард" сказал, что войска используются для российской стратегии "мясорубки", где командиры "не беспокоятся о потерях".

Войска КНДР

"Там, где украинцы используют машину для разминирования, [россияне] просто используют людей. Они просто идут гуськом, в трех-четырех метрах друг от друга, если один из них подорвался, то медики идут сзади, чтобы подобрать убитых, толпа продолжает движение", — объяснил он.

Северокорейские войска попытались помешать недавнему наступлению Украины в Курской области. Они попытались обойти наступающие силы с фланга и отрезать некоторые из самых оснащенных бригад Украины.

Войска КНДР

"Наши штурмовые отряды были отправлены для проведения контратаки", — сказал украинский боец.

Сообщится, что северокорейцы смешались с российскими войсками, пытаясь скрыть свою идентичность.

Напомним, что, по данным СМИ, боец КНДР обокрал военных РФ и продавал их вещи. Солдат из КНДР, ликвидированный в Курской области, попался с поличным на краже вещей российских оккупантов. Он обещал исправиться и "героически наступать в первых рядах".

Ранее сообщалось, что платформа Buy Me a Coffee попала в скандал с мемом солдата КНДР на войне.