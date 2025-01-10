Вибухають один за одним: ЗС РФ використовують групи північнокорейців як "детектори мін"
За словами журналістів, уже не вперше приречені північнокорейські війська відправляють у самовбивчі місії. Там, де українці використовують машину для розмінування, росіяни просто використовують людей. Медики йдуть позаду, щоб підібрати вбитих.
Північнокорейські військові змушені проходити через заміновані поля і підриватися один за одним, їх буквально використовують як живі міношукачі. Про це пише The Sun з посиланням на відомості українського полковника.Важливо
У першому звіті про близький бій із північнокорейцями підполковник "Леопард" сказав, що війська використовуються для російської стратегії "м'ясорубки", де командири "не турбуються про втрати".
"Там, де українці використовують машину для розмінування, [росіяни] просто використовують людей. Вони просто йдуть цугом, за три-чотири метри один від одного, якщо один із них підірвався, то медики йдуть ззаду, щоб підібрати вбитих, натовп продовжує рух", — пояснив він.
Північнокорейські війська спробували перешкодити недавньому наступу України в Курській області. Вони спробували обійти наступальні сили з флангу і відрізати деякі з найбільш оснащених бригад України.
"Наші штурмові загони були відправлені для проведення контратаки", — сказав український боєць.
Повідомляється, що північнокорейці змішалися з російськими військами, намагаючись приховати свою ідентичність.
Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, боєць КНДР обікрав військових РФ і продавав їхні речі. Солдат із КНДР, ліквідований у Курській області, попався на гарячому на крадіжці речей російських окупантів. Він обіцяв виправитися і "героїчно наступати в перших рядах".
Раніше повідомлялося, що платформа Buy Me a Coffee потрапила в скандал із мемом солдата КНДР на війні.