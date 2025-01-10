Вибухають один за одним: ЗС РФ використовують групи північнокорейців як "детектори мін"

За словами журналістів, уже не вперше приречені північнокорейські війська відправляють у самовбивчі місії. Там, де українці використовують машину для розмінування, росіяни просто використовують людей. Медики йдуть позаду, щоб підібрати вбитих.

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Північнокорейські військові змушені проходити через заміновані поля і підриватися один за одним, їх буквально використовують як живі міношукачі. Про це пише The Sun з посиланням на відомості українського полковника.

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У першому звіті про близький бій із північнокорейцями підполковник "Леопард" сказав, що війська використовуються для російської стратегії "м'ясорубки", де командири "не турбуються про втрати".

Війська КНДР

"Там, де українці використовують машину для розмінування, [росіяни] просто використовують людей. Вони просто йдуть цугом, за три-чотири метри один від одного, якщо один із них підірвався, то медики йдуть ззаду, щоб підібрати вбитих, натовп продовжує рух", — пояснив він.

Північнокорейські війська спробували перешкодити недавньому наступу України в Курській області. Вони спробували обійти наступальні сили з флангу і відрізати деякі з найбільш оснащених бригад України.

Війська КНДР

"Наші штурмові загони були відправлені для проведення контратаки", — сказав український боєць.

Повідомляється, що північнокорейці змішалися з російськими військами, намагаючись приховати свою ідентичність.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, боєць КНДР обікрав військових РФ і продавав їхні речі. Солдат із КНДР, ліквідований у Курській області, попався на гарячому на крадіжці речей російських окупантів. Він обіцяв виправитися і "героїчно наступати в перших рядах".

Раніше повідомлялося, що платформа Buy Me a Coffee потрапила в скандал із мемом солдата КНДР на війні.