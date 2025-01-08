Вистачило дронів: як ЗСУ під Курськом "поклали" взвод солдатів КНДР (відео)

Серед військових КНДР, які брали участь у невдалій атаці на ЗСУ в Курській області, було мінімум двоє підполковників, свідчать трофеї з поля бою.

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Російське командування кинуло в атаку проти бійців ЗСУ в Курській області підрозділ військових з КНДР. Атака північнокорейців відбулась кілька днів тому у засніженій місцевості. Ворожі солдати намагались сховатись серед дерев, але їх успішно виявили завдяки високоякісній оптиці безпілотників Сил оборони. Потім — знешкодили за допомогою FPV-дронів. Деталі відбиття атаки на українські позиції військовий журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов оприлюднив в Telegram-каналі.

Перші кадри показують лінію фронту в Курській області і п'ять точок, в яких відбуваються атаки ЗС РФ. Після цього з'являються записи, зроблені дронами ЗСУ на невказаному відтинку. Дрони показують засніжену місцевість та лісопопосадку, в якій між деревами ховаються солдати противника. Більшість — у білих маскувальних костюмах. Деякі кадри розмиті, а деякі мають високу якість і видно, чим займаються військові ЗС РФ. Кожну потенційну ціль на відео обводять і вказують, що це, ймовірно, солдат Північної Кореї. Можна нарахувати близько 16 червоних кіл, які показують схованки солдатів. Після цього іде нарізка роботи FPV-дронів. Кожен БПЛА влучає в потрібну точку: вдалось дистанційно знешкодити усіх ворожих солдатів без застосування інших видів озброєння. Бутусов написав, що показує кадри атаки "Корейської народної армії" на позиції 22 ОМБр ЗСУ в Курській області.

"Наприкінці цих кадрів українські захисники збирають трофеї та знаходять у ліквідованих документи, видані у РФ", — написав журналіст.

В останні секунди дійсно можна побачити скриншоти документів. Бачимо посвідчення військових ЗС РФ, в яких вказано якісь імена, дати народження, номери паспортів, але немає фото власника. Також вказано номери двох частин — №02492 (написано від руки) та №55115 (печатка). Помітні звання знешкоджених солдатів — підполковники, та ім'я і звання командира частини №55115 — полковник Б. Ардин.

Наступ ЗСУ в Курській області — ситуація на 8 січня та війська КНДР

Зазначимо, з 5-6 січня 2025 року у Курській області почався новий наступ ЗСУ, підтвердили аналітики. Геолокація кадрів з місця подій показала, що українські військові, ймовірно, зайшли в населені пункти на північ від Суджі, наприклад, в село Бердин. Крім того, видання Forbes проаналізувало сутичку, у якій взяли участь бійці 80 десантно-штурмової бригади ЗСУ та БТР Stryker. У статті пояснили, що українці, схоже, мають достатньо ненависті до ворогів, щоб "чавити" їх без застосування вогнепальної зброї.

7 січня у каналі волонтерської спільноти опублікували фото чотирьох військових посвідчень, які відшукали в одязі знешкоджених ворожих солдатах. У дописі вказано, що усі четверо, ймовірно, офіцери армії КНДР. Зауважмо, на оприлюднених волонтерами фото звання не вказані. Також вони написали, що імена в посвідченнях, швидше за все, фальшиві.

Нагадуємо, 8 січня Forbes розповіло про невдалу участь 810 бригади ЗС РФ у боях в Курській області та підрахувало, скільки разів росіяни з цього підрозділу програвали бої та втрачали штаби.