Хватило дронов: как ВСУ под Курском "положили" взвод солдат КНДР (видео)

Среди военных КНДР, участвовавших в неудачной атаке на ВСУ в Курской области, было минимум двое подполковников, свидетельствуют трофеи с поля боя.

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Российское командование бросило в атаку против бойцов ВСУ в Курской области подразделение военных из КНДР. Атака северокорейцев состоялась несколько дней назад в заснеженной местности. Вражеские солдаты пытались спрятаться среди деревьев, но их успешно обнаружили благодаря высококачественной оптике беспилотников Сил обороны. Затем — обезвредили с помощью FPV-дронов. Детали отражения атаки на украинские позиции военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов обнародовал в Telegram-канале.

Первые кадры показывают линию фронта в Курской области и пять точек, в которых происходят атаки ВС РФ. После этого появляются записи, сделанные дронами ВСУ на неуказанном отрезке. Дроны показывают заснеженную местность и лесопосадку, в которой между деревьями прячутся солдаты противника. Большинство — в белых маскировочных костюмах. Некоторые кадры размыты, а некоторые имеют высокое качество и видно, чем занимаются военные ВС РФ. Каждую потенциальную цель на видео обводят и указывают, что это, вероятно, солдат Северной Кореи. Можно насчитать около 16 красных кругов, которые показывают тайники солдат. После этого идет нарезка работы FPV-дронов. Каждый БПЛА попадает в нужную точку: удалось дистанционно обезвредить всех вражеских солдат без применения других видов вооружения. Бутусов написал, что показывает кадры атаки "Корейской народной армии" на позиции 22 ОМБр ВСУ в Курской области.

"В конце этих кадров украинские защитники собирают трофеи и находят у ликвидированных документы, выданные в РФ", — написал журналист.

В последние секунды действительно можно увидеть скриншоты документов. Видим удостоверения военных ВС РФ, в которых указаны какие-то имена, даты рождения, номера паспортов, но нет фото владельца. Также указаны номера двух частей — №02492 (написано от руки) и №55115 (печать). Заметны звания обезвреженных солдат — подполковники, и имя и звание командира части №55115 — полковник Б. Ардын.

Наступление ВСУ в Курской области — ситуация на 8 января и войска КНДР

Отметим, с 5-6 января 2025 года в Курской области началось новое наступление ВСУ, подтвердили аналитики. Геолокация кадров с места событий показала, что украинские военные, вероятно, зашли в населенные пункты к северу от Суджи, например, в село Бердин. Кроме того, издание Forbes проанализировало стычку, в которой приняли участие бойцы 80 десантно-штурмовой бригады ВСУ и БТР Stryker. В статье пояснили, что украинцы, похоже, имеют достаточно ненависти к врагам, чтобы "давить" их без применения огнестрельного оружия.

7 января в канале волонтерского сообщества опубликовали фото четырех военных удостоверений, которые нашли в одежде обезвреженных вражеских солдат. В заметке указано, что все четверо, вероятно, офицеры армии КНДР. Заметим, на обнародованных волонтерами фото звания не указаны. Также они написали, что имена в удостоверениях, скорее всего, фальшивые.

Напоминаем, 8 января Forbes рассказало о неудачном участии 810 бригады ВС РФ в боях в Курской области и подсчитало, сколько раз россияне из этого подразделения проигрывали бои и теряли штабы.