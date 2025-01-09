"Спокутував гріхи перед вождем": боєць КНДР обікрав військових РФ і продавав їхні речі, — ССО (фото)

Північнокорейський солдат, ліквідований у Курській області, попався на гарячому на крадіжці речей російських окупантів. Кореєць обіцяв виправитися і "героїчно наступати в перших рядах", але втратив свій шанс.

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Бійці Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ показали фрагмент щоденника ліквідованого північнокорейського бійця Гьонг Хонг Джонга. У ньому солдат пише, як обікрав російських окупантів і продавав їхні речі.

Джонг, за повідомленням сил ССО, був ліквідований у Курській області. Судячи із записів, він вирушив до Росії для "спокутування гріхів перед вождем". Однак він знову "згрішив" після прибуття в РФ.

Рядовий Джонг попався на гарячому

Що саме і в якій кількості вкрав Джонг, неясно. Виходячи з інформації в його щоденнику, рядовий Джонг попався на гарячому.

Далі в тексті зазначено, що головнокомандувач КНДР Кім Чен Ин наказав військам, які вирушили до РФ, "у жодному разі не принижувати честі батьківщини, проявляти силу і хоробрість спецназу".

Під час роботи в казармі кореєць думав, що ніхто за ним не слідкує і тому поклав у кишеню речі росіян.

"Моя вина в тому, що я не дотримувався команди головнокомандувача і вкрав річ, яка належить іншій країні. Це могло б спричинити серйозні наслідки для наших командирів. Я більше не буду торгувати чужими речами. Буду героїчно наступати в перших рядах і знищувати ворогів", — підсумував він.

Нагадаємо, Кім Чен Ин раніше показав двох членів сім'ї, яку він приховує. На новорічній вечірці в Пхеньяні бачили племінницю і племінника разом з їхньою матір'ю Кім Йо Чжон, сестрою диктатора.

Фокус уже писав, що сестра Кім Чен Ина відповідає за пропаганду в Північній Кореї. Разом із братом навчалися у Швейцарії з 1996 по 2000 роки.