Ймовірний спадкоємець: Кім Чен Ин несподівано показав ще двох членів своєї сім'ї (відео)

Виявилося, що у сестри північнокорейського лідера Кім Йо Чжон є двоє дітей. І хлопчик цілком може стати новим правителем КНДР.

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Лідер КНДР Кім Чен Ин представив ще двох членів своєї сім'ї, яку він ретельно приховує. Його племінницю і племінника бачили такими, що йдуть рука об руку з їхньою матір'ю, Кім Йо Чжон — сестрою тирана — на новорічній вечірці в Пхеньяні. Про це пише Daily Mail.

Відео із зустрічі Нового року в Пхеньяні

Досі дочка лідера, Кім Джу Е, була єдиним представником нового покоління сім'ї Кімів, що з'являвся на публіці, що породжувало припущення про те, що саме вона є наступницею свого батька.

Однак у патріархальній Північній Кореї ніколи не було жінки-лідерки, і тепер експерти задаються питанням, чи може племінник — єдиний відомий чоловік свого покоління — бути справжнім спадкоємцем.

Майкл Медден, засновник North Korea Leadership Watch, заявив, що цю посаду може обійняти тільки людина з роду Кім Ір Сена, засновника країни.

"Завдяки цій події ми знаємо без тіні сумніву, що у Кім Йо Чжон є син. Це означає, що вона народила законного спадкоємця чоловічої статі революційному лідеру гори Пектусан Кім Ір Сену. Ми не знаємо, чи є у Кім Чен Ина син, і немає ніяких достовірних розвідданих, що підтверджують це", — повідомив Медден.

Кім Йо Чжон із дітьми Фото: Скриншот

Медден упевнений, що якщо у Кім Чен Ина немає сина, то саме син Кім Йо Чжон, яку батько-диктатор називав "принцесою Йо-Йонг", може бути ймовірним спадкоємцем Північної Кореї. Або на цю закриту країну чекає боротьба за престол.

Кім Чен Ин і його сестра Кім Йо Чжон Фото: Reuters

Правляча сім'я Північної Кореї завжди була оповита таємницею, і аналітики часто покладаються на пропаганду режиму, щоб підтвердити існування її членів.

Таким чином, переддень Нового року дає рідкісну можливість зазирнути за лаштунки. Медден заявив, що щорічний феєричний захід став "сімейною подією, на яку північнокорейська еліта приводить своїх дружин і дітей".

Кім Чен Ин і його дочка Кім Чжу Е Фото: KCNA

І він не сумнівався, що це був усвідомлений вибір сестри північнокорейського диктатора: показати своїх дітей.

Ходять чутки, що у Кім Чен Ина є ще двоє дітей, включно із сином, але про них ніколи не повідомлялося офіційно.

Кім Чен Ин зустрів Новий рік із дочкою, сестрою та генералами Фото: KCNA

Одне зі ЗМІ Південної Кореї, NK News, навіть припустило, що двоє дітей на святкуванні Нового року можуть бути іншими дітьми Кім Чен Ина, але визнало, що це "менш імовірно".

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) наразі намагається перевірити зв'язок між Кім Йо Чжон і дітьми, яких вона вела за руки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про всесильну сестру Кім Чен Ина. Саме Кім Йо Чжон відповідає за пропаганду в Північній Кореї і за перетворення цієї і без того закритої країни на ще більш авторитарну.