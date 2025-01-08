Вероятный наследник: Ким Чен Ын неожиданно показал еще двух членов своей семьи (видео)

Оказалось, что у сестры северокорейского лидера Ким Е Чжон есть двое детей. И мальчик вполне может стать новым правителем КНДР.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын представил еще двух членов своей семьи, которую он тщательно скрывает. Его племянницу и племянника видели идущими рука об руку с их матерью, Ким Е Чжон — сестрой тирана — на новогодней вечеринке в Пхеньяне. Об этом пишет Daily Mail.

Видео со встречи Нового года в Пхеньяне

До сих пор дочь лидера, Ким Джу Э, была единственным представителем нового поколения семьи Кимов, появлявшимся на публике, что порождало предположения о том, что именно она является преемницей своего отца.

Однако в патриархальной Северной Корее никогда не было женщины-лидера, и теперь эксперты задаются вопросом, может ли племянник — единственный известный мужчина своего поколения — быть истинным наследником.

Майкл Мэдден, основатель North Korea Leadership Watch, заявил, что эту должность может занять только человек из рода Ким Ир Сена, основателя страны.

"Благодаря этому событию мы знаем без тени сомнения, что у Ким Е Чжон есть сын. Это означает, что она родила законного наследника мужского пола революционному лидеру горы Пэктусан Ким Ир Сену. Мы не знаем, есть ли у Ким Чен Ына сын, и нет никаких достоверных разведданных, подтверждающих это", — сообщил Мэдден.

Ким Е Чжон с детьми Фото: Скриншот

Мэдден уверен, что если у Ким Чен Ына нет сына, то именно сын Ким Е Чжон, которую отец-диктатор называл "принцессой Йо-Йонг", может быть вероятным наследником Северной Кореи. Или эту закрытую страну ждет борьба за престол.

Ким Чен Ын и его сестра Ким Е Чжон Фото: Reuters

Правящая семья Северной Кореи всегда была окутана тайной, и аналитики часто полагаются на пропаганду режима, чтобы подтвердить существование ее членов.

Таким образом, канун Нового года дает редкую возможность заглянуть за кулисы. Мэдден заявил, что ежегодное феерическое мероприятие стало "семейным событием, на которое северокорейская элита приводит своих жен и детей".

Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э Фото: KCNA

И он не сомневался, что это был осознанный выбор сестры северокорейского диктатора: показать своих детей.

Ходят слухи, что у Ким Чен Ына есть еще двое детей, включая сына, но о них никогда не сообщалось официально.

Ким Чен Ын встретил Новый год с дочерью, сестрой и генералами Фото: KCNA

Одно из СМИ Южной Кореи, NK News, даже предположило, что двое детей на праздновании Нового года могут быть другими детьми Ким Чен Ына, но признало, что это "менее вероятно".

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) в настоящее время пытается проверить связь между Ким Е Чжон и детьми, которых она вела за руки.

Напомним, ранее Фокус писал о всесильной сестре Ким Чен Ына. Именно Ким Е Чжон отвечает за пропаганду в Северной Корее и за превращение этой и без того закрытой страны, в еще более авторитарную.