"Искупал грехи перед вождем": боец КНДР обокрал военных РФ и продавал их вещи, — ССО (фото)

Северокорейский солдат, ликвидированный в Курской области, попался с поличным на краже вещей российских оккупантов. Кореец обещал исправиться и "героически наступать в первых рядах", но упустил свой шанс.

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Бойцы Сил специальных операций (ССО) ВСУ показали фрагмент дневника ликвидированного северокорейского бойца Гьонг Хонг Джонга. В нем солдат пишет, как обокрал российских оккупантов и продавал их вещи.

Джонг, по сообщению сил ССО, был ликвидирован в Курской области. Судя по записям, он отправился в Россию для "искупления грехов перед вождем". Однако он снова "согрешил" по прибытию в РФ.

Рядовой Джонг попался с поличным

Что именно и в каком количестве украл Джонг, неясно. Исходя из информации в его дневнике, рядовой Джонг попался с поличным.

Далее по тексту указывается, что главнокомандующий КНДР Ким Чен Ын приказал отправившимся в РФ войскам "ни в коем случае не унижать честь родины, проявлять силу и храбрость спецназа".

Во время работы в казарме кореец думал, что никто за ним не следит и поэтому положил в карман вещи россиян.

"Моя вина в том, что я не следовал команде главнокомандующего и украл вещь, которая принадлежит другой стране. Это могло бы вызвать серьезные последствия для наших командиров. Я больше не буду торговать чужими вещами. Буду героически наступать в первых рядах и уничтожать врагов", — заключил он.

Напомним, Ким Чен Ын ранее показал двух членов семьи, которую он скрывает. На новогодней вечеринке в Пхеньяне видели племянницу и племянника вместе с их матерью Ким Е Чжон, сестрой диктатора.

Фокус уже писал, что сестра Ким Чен Ына отвечает за пропаганду в Северной Корее. Вместе с братом учились в Швейцарии с 1996 по 2000 годы.