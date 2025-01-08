Платформа Buy Me a Coffee попала в скандал с мемом солдата КНДР на войне: подробности

Компания Buy Me a Coffee сгенерировала мем с солдатом из Северной Кореи. Украинцы не оценили шутку.

Related video

Краудфандинговая платформа Buy Me a Coffee опубликовала шуточную фотографию с солдатом из Северной Кореи на войне против Украины. На неудачный мем отреагировали как "обычные" пользователи, так и глобальная инициатива по поддержке Украины United24, пишет издание "Главком".

В воскресенье, 5 января, в соцсети Twitter/X американская платформа Buy Me a Coffee, которая помогает авторам контента собирать пожертвования от подписчиков, обнародовала мем с фотографией военного из КНДР, который с улыбкой смотрит в экран телефона.

Компания подписала фотографию фразой "То чувство, когда читаешь сообщения от тех, кто тебя поддерживает".

В United24 отметили, что Северная Корея отправила тысячи военных для вторжения в Украину. И публикация такого фото компанией, уже известной удалением украинских аккаунтов, является "черствостью" и "откровенным безумием".

После этого платформа Buy Me a Coffee принесла извинения и удалила твит.

Компания заверила, что фотошутку создал сторонний сервис, который используется для генерации мемов. Команда BMC выразила сожаление и заверила, что постарается, чтобы подобное больше не повторялось.

Указанный кадр, на котором северокорейский солдат улыбается, глядя в телефон, сделан во время наблюдения за девушками-танцовщицами.

Напомним, в ноябре сообщалось, что северокорейские военные, которые находятся в России, впервые в жизни получили неограниченный доступ к Интернету и используют его для просмотра порнографических материалов.

Фокус писал, что производитель настольных игр Mizo Games за два с половиной месяца краудфандинга получил 122 тысячи долларов США на финансирование проекта "2025". В игре предлагается оборонять Тайвань от китайского вторжения или же наступать на остров.