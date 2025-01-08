Платформа Buy Me a Coffee потрапила у скандал із мемом солдата КНДР на війні: подробиці

Компанія Buy Me a Coffee згенерувала мем з солдатом з Північної Кореї. Українці не оцінили жарту.

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Краудфандингова платформа Buy Me a Coffee опублікувала жартівливу світлину із солдатом з Північної Кореї на війні проти України. На невдалий мем відреагували як "звичайні" користувачі, так і глобальна ініціатива з підтримки України United24, пише видання "Главком".

У неділю, 5 січня, в соцмережі Twitter/X американська платформа Buy Me a Coffee, яка допомагає авторам контенту збирати пожертви від підписників, оприлюднила мем з фотографією військового з КНДР, який з посмішкою дивиться в екран телефону.

Компанія підписала світлину фразою "Те відчуття, коли читаєш повідомлення від тих, хто тебе підтримує".

В United24 наголосили, що Північна Корея відправила тисячі військових для вторгнення в Україну. Й публікація такого фото компанією, вже відомою видаленням українських акаунтів, є "черствістю" і "відвертим божевіллям".

Після цього платформа Buy Me a Coffee перепросила та видалила твіт.

Компанія запевнила, що фотожарт створив сторонній сервіс, який використовується для генерації мемів. Команда BMC висловила жаль та запевнила, що намагатиметься, аби подібне більше не повторялося.

Зазначений кадр, на якому північнокорейський солдат посміхається, дивлячись у телефон, зроблено під час спостереження за дівчатами-танцівницями.

Нагадаємо, у листопаді повідомлялося, що північнокорейські військові, які перебувають у Росії, вперше в житті отримали необмежений доступ до Інтернету і використовують його для перегляду порнографічних матеріалів.

Фокус писав, що виробник настільних ігор Mizo Games за два з половиною місяці краудфандингу отримав 122 тисячі доларів США на фінансування проєкту "2025". У грі пропонується обороняти Тайвань від китайського вторгнення або ж наступати на острів.