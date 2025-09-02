КНДР потеряла в войне против Украины 2 000 военных: сколько отправят в третьей партии, — Yonhap

С октября 2024 года Северная Корея направила около 13 000 военнослужащих для участия в войне против Украины. В итоге Пхеньян потерял шестую часть солдат в боях под Курском, но готовит новое пополнение.

Related video

Северная Корея потеряла в войне против Украины около 2000 военнослужащих. Об этом пишет южнокорейское издание Yonhap. Речь идет о данных Национальной разведывательной службы (NIS), обнародованных во время закрытого брифинга для парламентского комитета по вопросам разведки.

NIS сообщила, что Пхеньян в рамках третьей партии планирует дополнительно направить в Россию около 6 000 солдат. В то же время около 1 000 боевых инженеров уже прибыли в Российскую Федерацию. Уточняется, что отдельные подразделения КНДР уже размещены в "тылу фронта как резервные силы".

Медиа напомнило, что предварительные данные разведки на порядок отличались от цифр потерь КНДР, озвученных летом 2025 года. Выяснилось, что количество погибших солдат Северной Кореи обновили после контактов с зарубежными коллегами и "всестороннего осмотра".

"Северная Корея сообщила, что потеряла около 350 солдат во время первого и второго раундов развертывания войск, тогда как NIS сообщила о не менее 600 смертей на брифинге для парламентского комитета по разведке в апреле", — сказали журналистам представители разведки Пак Сон Вон и Ли Сон Квен.

Yonhap подытожило, что с октября 2024 года Северная Корея направила около 13 000 военнослужащих для участия в войне против Украины, а также помогает РФ оружием и боеприпасами.

Войска КНДР — как Пхеньян помогает РФ

28 июля Служба внешней разведки сообщила, что КНДР передала РФ около 6,5 млн артиллерийских снарядов калибров 122, 130, 152 и 170 мм, мины калибра 82, 120, 140 мм и сотни артиллерийских систем, РСЗО и минометов.

По данным украинской военной разведки, Северная Корея сейчас обеспечивает 40% потребностей российской армии в боеприпасах калибра 122 мм и 152 мм, производство которых, как сообщается, продолжается "круглосуточно в Северной Корее".

Также сообщалось, что более десятка высокопоставленных военных офицеров Северной Кореи вернулись домой из России, что позволяет предположить, что вклад Пхеньяна в войну РФ против Украины может отойти на второй план во время продолжающихся мирных переговоров.