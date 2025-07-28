Северная Корея передала России около 6,5 млн артиллерийских снарядов, – разведка

КНДР продолжает поддерживать военную машину РФ в обмен на возможность испытать свое оружие в условиях реальной войны и новые технологии.

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Северная Корея, которая остается основным иностранным поставщиком боеприпасов для РФ, передала России около 6,5 млн артиллерийских снарядов калибров 122, 130, 152 и 170 мм, мины калибра 82, 120, 140 мм и сотни артиллерийских систем, РСЗВ и минометов, сообщает LIGA.net со ссылкой на запрос издания в Службу внешней разведки.

Кроме боеприпасов, как уже говорилось выше, Северная Корея снабжает российских оккупантов артсистемами.

По данным СВР, КНДР поставила в РФ:

несколько самоходных пусковых установок KN-23/24 и 600 мм реактивных систем залпового огня KN-25;

около 120 единиц 240 мм реактивных систем залпового огня М-1991;

около 120 единиц 170 мм самоходных гаубиц М-1989 Koksan;

около 100 единиц 122 мм прицепных гаубиц Д-74И;

около 100 единиц 140 мм минометов М-1982;

не менее 165 единиц 107 мм РСЗО Туре 63.

Разведчики со ссылкой на оценки российских военных сообщают, что не вся северокорейская техника эффективна. Некоторые образцы "хромают" и менее ремонтопригодны, однако это не мешает КНДР и РФ и дальше развивать свое сотрудничество в военно-технической сфере.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, около 40% боеприпасов, которые Россия использует на войне против Украины, попадает в РФ именно из Северной Кореи.

В свою очередь разведка Южной Кореи еще две недели назад сообщала, что Пхеньян передал Москве 12 млн. боеприпасов калибра 152 мм.

Северная Корея помогает путинскому режиму не только оружием, но и живой силой. В начале июля стало известно, что Ким Чен Ын собирается в три раза увеличить контингент своих войск в РФ, которые теперь могут участвовать в боевых действиях в оккупированных Россией районах Украины наравне с ВС РФ. Речь идет о 25 000–30 000 солдат.

По оценкам западных чиновников, войска КНДР воевали против ВСУ в Курской области, и около 4000 из них были убиты или получили ранения. Однако это не остановило КНДР, и ее сотрудничество с РФ только расцвело.

Украинская разведка считает, что Северная Корея сейчас значительно улучшила свои возможности, переняв опыт ведения войны дронами, усовершенствовав свои баллистические ракеты и ускорив производство современного оружия.

Ранее Фокус писал, что Северная Корея рассматривает возможность отправки в Российскую Федерацию людей для работы на заводе по производству беспилотников, расположенном в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.

Мы также рассказывали, как КНДР вооружает ВС РФ.