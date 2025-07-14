Стала серьезной угрозой: в ГУР предупредили об изменениях в армии КНДР после участия в войне против Украины

Россия помогла Пхеньяну модернизировать свои Вооруженные силы и усовершенствовать беспилотники и баллистические ракеты, говорится в оценке разведки, и Сеулу стоит обратить на это внимание, пишет издание.

Related video

После участия в войне против Украины армия Северной Кореи значительно улучшила свои возможности. КНДР усовершенствовала свои баллистические ракеты, переняла опыт ведения войны дронами и ускорила производство современного оружия. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на отчет украинской разведки.

"Сотрудничество с Россией дало Северной Корее широкие возможности для модернизации своих Вооруженных сил, в частности, позволило подразделениям Корейской народной армии получить реальный опыт ведения современной войны, развить потенциал в сфере ядерных ракет, наладить производство современных систем вооружений, укрепить свои Военно-морские силы и расширить возможности по сбору разведывательной информации", — говорится в оценке ГУР.

В ГУР также отметили, что сейчас армия КНДР стала более серьезной угрозой для Южной Кореи, чем это было раньше, и не исключено, что готовность КНДР применять военную силу в своей внешней политике будет расти.

В отчете Главного управления разведки Минобороны Украины также говорится о том, что в войне против Украины на стороне РФ в Курской области участвовали не менее 9500 северокорейских солдат. И несмотря на то, что 4000 из них погибли или получили ранения, они быстро научились маскироваться от дронов и использовать свои собственные дроны для наблюдения за полем боя.

Напомним, что 2 июля сообщалось,что КНДР собирается втрое увеличить контингент своих войск в РФ, которые теперь могут участвовать в боевых действиях в оккупированных Россией районах Украины наравне с ВС РФ.

Также сообщалось, что россияне передали технологии производства ударных дронов типа "Шахед" Северной Корее и Пхеньян уже производит эти беспилотники на своей территории, таким образом наращивая военную силу.