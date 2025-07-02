Уже не только в РФ: КНДР готовится отправить в Украину до 30 тыс солдат, — CNN

Северная Корея собирается в три раза увеличить контингент своих войск в РФ, которые теперь могуть участвовать в боевых действиях в оккупированных Россией районах Украины наравне с ВС РФ.

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На линию фронта Северная Корея в ближайшие месяцы готова отправить дополнительно 25 000–30 000 солдат, сообщает CNN со ссылкой на украинскую разведку.

Таким образом они дополнят 11-тысячный контингент северокорейских бойцов, которые были отправлены для усилений российской армии в ноябре прошлого года. Тогда военное руководство РФ отрицало использование зарубежной армии для войны против Украины, но подтвердило эту информацию в апреле 2025-го.

По оценкам западных чиновников, войска КНДР воевали против ВСУ в Курской области, и около 4000 из них были убиты или получили ранения. Однако это не остановило Ким Чен Ына, и его сотрудничество с Москвой только расцвело.

Согласно данным украинской разведки, оборонное ведомство РФ способно предоставить "необходимое оборудование, оружие и боеприпасы" с целью "дальнейшей интеграции в российские боевые подразделения".

В отчете отмечается большая вероятность того, войска КНДР будут привлечены к боям на оккупированных украинских территориях, а также участвовать в крупномасштабных наступательных операциях.

Разведка обнаружила признаки того, что российские военные самолеты переоборудуются для перевозки личного состава, что отражает масштабную задачу по перемещению десятков тысяч иностранных военнослужащих через российскую Сибирь, которая граничит с Северной Кореей.

На спутниковых снимках аэропорта Сунан в Северной Корее от 4 июня 2025 года видны, по всей видимости, грузовые самолеты на взлетно-посадочной полосе Фото: Planet Labs Inc.

Возможные приготовления к новому развертыванию, включая прибытие корабля, связанного с прошлогодними развертываниями в российском порту, и грузового самолета в северокорейском аэропорту Сунан, были замечены на спутниковых снимках, полученных CNN.

Дженни Таун, старший научный сотрудник и директор корейской программы в Центре Стимсона, сказала, что украинская оценка до 30 000 северокорейских солдат звучит "завышенной".

"Но они, безусловно, могут назвать это число. Это не будут элитные солдаты. Ким Чен Ын сказал, что он полностью в деле, так что все зависит от того, чего попросит Россия", – отметила она.

По ее мнению, более реалистичные цифры – от 10 до 20 тысяч, которые будут развернуты поэтапно. Таун также озвучила слухи о том, что российские генералы уже обучали войска в КНДР.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) проинформировала законодателей в Сеуле о том, что Северная Корея начала отбор персонала для зарубежной командировки, которая может состояться уже в июле или августе, согласно замечаниям законодателя Ли Сон Квена. Он подчеркнул публичное заявление России об отправке еще 6000 северокорейских саперов и военных строителей.

В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев подозревает, что может быть развернуто еще больше северокорейских войск. Он предупреждает, что лидер страны Ким Чен Ын рискует подвергнуть свое собственное правительство опасности, если отправит так много элитных войск на линию фронта.

"Использование Россией элитных северокорейских войск демонстрирует не только растущую зависимость от тоталитарных режимов, но и серьезные проблемы с ее мобилизационным резервом. Вместе с нашими партнерами мы отслеживаем эти угрозы и будем реагировать соответствующим образом", – сказал Умеров.

Ранее Фокус писал, что Северная Корея рассматривает возможность отправки в Российскую Федерацию людей для работы на заводе по производству беспилотников, расположенном в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.

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