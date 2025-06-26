В июле или августе: КНДР планирует отправить в РФ солдат для наступления на Украину, – Reuters

Северная Корея хочет перебросить дополнительные войска в Россию в июле или августе 2025 года. Войска КНДР поддержат ожидаемое масштабное наступление оккупантов на Украину.

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Национальная разведслужба в Сеуле считает, что Россия готовится к масштабному нападению на Украину в июле или августе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на разведывательные данные от Южной Кореи.

Дополнительное развертывание войск ожидается уже этим летом. В качестве оснований для оценки разведчики приводят очередной этап подготовки войск Северной Кореи и недавний визит в Пхеньян высокопоставленного представителя службы безопасности президента России.

По словам депутата Южной Кореи Ли Сон Квона, в обмен на поставки Северной Кореей артиллерийских боеприпасов и ракет в РФ Пхеньян может получать технические консультации по запускам спутников и системам наведения ракет.

После переговоров с Ким Чен Ыном в Пхеньяне 17 июля секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу объявил о прибытии из КНДР саперов и строителей для "восстановления Курской области".

Шойгу обещал открыть в России и КНДР мемориалы в память о корейских воинах, которые погибли в Украине "за о‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​свобождение территории России".

Cеверокорейское присутствие на фронте в Украине оказывает значительное влияние: военные ВСУ, которые сталкивались с ними, признают способность корейцев быстро учиться и внедрять новые тактики, сообщил международный аналитический центр Atlantic Council.

"Учитывая отсутствие решительного ответа Запада на все более открытое участие Пхеньяна в военных действиях на стороне армии России, опасения возрастают", — указывают аналитики.

Напомним, в Китае Китай стали популярны экскурсии к границам Северной Кореи. Китайцы наблюдают за соседями, как в человеческом зоопарке.

В Южной Корее ранее говорили, что Штаты нанесут ядерный удар по КНДР, если Пхеньян ударит первым по своим соседям.