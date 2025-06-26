У липні або серпні: КНДР планує відправити в РФ солдат для наступу на Україну, — Reuters

Північна Корея хоче перекинути додаткові війська в Росію в липні або серпні 2025 року. Війська КНДР підтримають очікуваний масштабний наступ окупантів на Україну.

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Національна розвідслужба в Сеулі вважає, що Росія готується до масштабного нападу на Україну в липні або серпні. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на розвідувальні дані від Південної Кореї.

Додаткове розгортання військ очікується вже цього літа. Як підстави для оцінки розвідники наводять черговий етап підготовки військ Північної Кореї і нещодавній візит у Пхеньян високопоставленого представника служби безпеки президента Росії.

За словами депутата Південної Кореї Лі Сон Квона, в обмін на постачання Північною Кореєю артилерійських боєприпасів і ракет до РФ Пхеньян може одержувати технічні консультації щодо запусків супутників і систем наведення ракет.

Після переговорів із Кім Чен Ином у Пхеньяні 17 липня секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу оголосив про прибуття з КНДР саперів і будівельників для "відновлення Курської області".

Шойгу обіцяв відкрити в Росії та КНДР меморіали в пам'ять про корейських воїнів, які загинули в Україні "за звільнення території Росії".

Північнокорейська присутність на фронті в Україні чинить значний вплив: військові ЗСУ, які стикалися з ними, визнають здатність корейців швидко вчитися і впроваджувати нові тактики, повідомив міжнародний аналітичний центр Atlantic Council.

"З огляду на відсутність рішучої відповіді Заходу на дедалі відкритішу участь Пхеньяну у воєнних діях на боці армії Росії, побоювання зростають", — вказують аналітики.

Нагадаємо, у Китаї стали популярними екскурсії до кордонів Північної Кореї. Китайці спостерігають за сусідами, як у людському зоопарку.

У Південній Кореї раніше говорили, що Штати завдадуть ядерного удару по КНДР, якщо Пхеньян вдарить першим по своїх сусідах.