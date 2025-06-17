КНДР відправить до РФ тисячу саперів і п'ять тисяч військових будівельників, — Шойгу

Секретар Радбезу РФ, колишній міністр оборони і колишній очільник МНС Сергій Шойгу приїхав до Північної Кореї вдруге з початку червня. І після зустрічі з Кім Чен Ином заявив, що північнокорейців у Росії побільшає.

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Після переговорів із Кім Чен Ином у Пхеньяні Шойгу оголосив, що КНДР надішле саперів і будівельників для "відновлення Курської області", пише російський "Интерфакс".

"Головою державних справ КНДР Кім Чен Ином ухвалено рішення направити в Росію одну тисячу саперів для розмінування російської території, а також п'ять тисяч військових будівельників для відновлення зруйнованих інфраструктурних об'єктів", — повідомив Шойгу.

Крім цього колишній міністр оборони РФ заявив, що подвиг солдатів Корейської народної армії, які брали участь у бойових діях проти України, буде "увічнено".

За його словами, йдеться про відкриття в Росії та КНДР меморіалів у пам'ять про корейських воїнів, "полеглих у боях за звільнення території Росії".

"У зв'язку з цим у рамках візиту обговорювалося створення в Пхеньяні за участю російської сторони відповідного меморіального комплексу з музеєм", — заявив Шойгу.

РосЗМІ повідомили, що Сергій Шойгу прибув до Північної Кореї за дорученням президента РФ Володимира Путіна, особливо наголошуючи, що це вже третій візит Сергія Шойгу до Північної Кореї за останні три місяці. На початку червня він також відвідував Пхеньян, де вже проводив переговори з Кім Чен Ином.

Крім того, Шойгу розповів, що до кінця року належить урочисто відзначити 80-річчя Визволення Кореї від "японського мілітаризму", а також 80-річчя від дня заснування Трудової партії Кореї.

"До цих дат будуть приурочені відповідні візити на високому рівні. Усі перераховані питання перебувають у зоні нашої найпильнішої уваги. Однак під час поточної поїздки основний акцент було зроблено на обговоренні питань безпеки", — констатував він.

ЗМІ КНДР про візит поки що не повідомляли. Але зазначили, що делегація журналістів від Центрального телеграфного агентства Кореї вирушить до РФ для участі в XIX Генеральній Асамблеї Організації інформаційних агентств країн Азії та Тихого океану (OANA), що відбудеться в Санкт-Петербурзі Росії.

Нагадаємо, аналітики Defence Express 3 червня писали, що РФ поділилася з Китаєм і КНДР технологіями, необхідними для створення ракет класу "повітря-повітря".

А під час попереднього візиту Сергія Шойгу до Пхеньяну, Кім Чен Ин пообіцяв продовжувати "безумовно підтримувати" Москву в "українському питанні".

Українським військовим вдалося взяти в полон північнокорейських солдатів, але Південна Корея попросила не заносити їх у списки на обмін, оскільки їм у КНДР загрожує смертна кара, як і членам їхніх сімей.