РФ поділилася з Китаєм та КНДР технологією виготовлення ракет класу "повітря-повітря"

Росія та Китай в 1990-хх роках співпрацювали в межах проєкту "Проєкт 129", який курувало московське конструкторське бюро "Вымпел". Тоді китайська сторона могла отримати радіолокаційну ГСН та системи навігації від ракети Р-77 для проєкту створення PL-12, котра вважається китайським аналогом американської AIM-120 AMRAAM.

Related video

Про це пишуть аналітики Defence Express.

Так, вони стверджують, що у травні 2025 року стало відомо про те, що КНДР має до двадцяти МіГ-29, які тепер зможуть пускати клон AIM-120, через що постало питання, хто міг допомогти Північній Кореї з таким апгрейдом.

Військові аналітики зауважують, що обставини появи нової ракети "повітря-повітря" у Північної Кореї досі є таємницею, але в цьому випадку можна відштовхуватись від того факту, що в 1990-х роках Росія ділилася з Китаєм технологіями від Р-77 для проєкту по створенню PL-12, котра вважається китайським аналогом американської AIM-120 AMRAAM.

Як пише Defence Express, росіяни та китайці в 1990-х роках мали досвід співпраці в рамках "Проект 129", який курувало МКБ "Вымпел". При цьому російські джерела повідомляли, що в межах цього проекту китайська сторона отримувала скоріш за все радіолокаційну ГСН та системи навігації від Р-77.

"Виходячи з цього досвіду, цілком логічно припустити, що Росія аналогічним чином могла дати технології по ракетам "повітря-повітря" й для Північної Кореї. Але далі виникає питання про те, який тип авіаційного озброєння на цей раз міг виступити базою для співпраці", — пишуть аналітики Defence Express.

Вони додають, що МіГ-29 КНДР явно ще не пройшли модернізацію хоча би до рівня радянського варіанту МиГ-29С, тому є відкритим також питання й про те, чи готовий флот винищувачів КНДР реально застосовувати ті нові ракети "повітря-повітря", які були "засвічені" в пропагандистських цілях.

Нагадаємо, що раніше Пакистан заявив, що збив 5 винищувачів Повітряних сил Індії із застосуванням китайських винищувачів Chengdu J-10C та ракет КНР ракет класу "повітря-повітря" PL-15, які використовували винищувачі.