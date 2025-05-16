Легко впоралися із 3 знаменитими Rafale: що відомо про китайські винищувачі Chengdu J-10C

Пакистан заявив, що збив 5 винищувачів Повітряних сил Індії, включаючи 3 багатоцільових літаки Rafale французького виробництва, які на сьогодні є найдорожчими в світі. Розвідка Франції підтвердила одне збиття Rafale. Між тим, військові експерти вже вказують на потенційно значний вплив багатоцільових винищувачів Chengdu J-10C китайського виробництва ВПС Пакистану, а також китайських ракет класу "повітря-повітря" PL-15, які використовували винищувачі.

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Що відомо про багатоцільові винищувачі Chengdu J-10C китайського виробництва, йдеться в матеріалі The War Zone.

З точки зору нещодавніх зіткнень між Індією та Пакистаном, очевидно, що J-10C непогано впорався із бойовими завданнями, що має значення не лише в протистоянні між цими двома країнами, але й у контексті Народно-визвольної армії Китаю.

Як розповів виданню Джастін Бронк, старшим науковим співробітником з питань повітряної сили та технологій у британському аналітичному центрі Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), поки що рано робити висновки роботи цих літаків.

"Цікаво, що кілька американських чиновників заявили, що, схоже, до збиття Rafale був причетний J-10. Але принаймні те, що були знайдені дві ракети PL-15 в деяких частинах Індії, не означає, що Rafale точно був збитий. Є ймовірність, що у нього могло закінчитися паливо, або статися поломка, про що свідчить той факт, що на оприлюднених фото двигун і хвіст знаходяться на невеликій відстані один від одного", — сказав він.

Коли міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар заявив у парламенті, що винищувачі ВПС Пакистану збили Rafales, він сказав, що повідомив китайську сторону, і там були задоволені, вказавши на J-10 та PL-15.

Якими б не були результати, бойове застосування J-10 та PL-15 — чого ніколи раніше не траплялося — вони нададуть Китаю дуже цінні дані про можливості власного обладнання, а також західних аналогів, що використовуються Індією.

"Це дає їм можливість оцінити свою ефективність у набагато складніших і складніших умовах, ніж зазвичай, і у випадку з Пакистаном це стосується не лише самих винищувачів, а й ракет, радіолокаційних систем і всього технологічного хребта пакистанських збройних сил, від засобів радіоелектронної боротьби до супутникових систем", – сказав Ендрю Смолл, старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла.

Різноманітні заяви про бойові дії в повітрі були підхоплені коментаторами в китайській блогосфері та спонукали до переоцінки можливостей J-10, зокрема.

"Нам, можливо, доведеться переоцінити бойові можливості НВАК у повітрі, які можуть наближатися або навіть перевищувати рівень розгортання повітряних сил США у Східній Азії", – сказав Шу Сяо-Хуан, науковий співробітник Тайванського інституту досліджень національної оборони та безпеки.

З боку Пекіна не було офіційного визнання ролі J-10C у нещодавніх бойових діях.

Поява J-10C

Китай розпочав роботу над тим, що згодом стане J-10, на початку 1980-х років, прагнучи створити однодвигунний багатоцільовий тип, який би замінив J-7 (китайський МіГ-21 Fishbed) у ролі протиповітряної оборони, а також штурмовик Q-5 Fantan. Програму відклали на деякий час через відсутність відповідної силової установки.

Коли J-10 нарешті з'явився, він мав трикутне крило з передніми крилами типу "кандар", впускний отвір двигуна, розташований на підборідді, та електродистанційне керування польотом. Багато говорилося про концептуальну подібність між J-10 та ізраїльським винищувачем Lavi, хоча слід зазначити, що китайський винищувач більший і важчий.

Протягом 1980-х років розробка J-10 продовжувала гальмуватися через відсутність відповідного двигуна та зміни в конструкції, але повнорозмірний макет був завершений до 1991 року.

Коли J-10 вперше злетів у вигляді прототипу в березні 1998 року, він був оснащений турбовентиляторним двигуном АЛ-31ФН російського виробництва. До кінця 2003 року льотні випробування були завершені, і J-10 надійшов у серійне виробництво. Новий винищувач був готовий до служби ВПС Народно-визвольної армії у червні 2004 року.

Навіть у своєму базовому вигляді J-10 є досить просунутим військовим літаком, його кабіна оснащена ширококутним проєкційним дисплеєм (HUD), двома монохромними багатофункціональними дисплеями (MFD) та одним кольоровим MFD. На момент появи J-10 він використовував ракети класу "повітря-повітря" PL-11 середньої дальності та інфрачервоних ракет PL-8 малої дальності, але поступово перейшов на PL-12 з активним радіолокаційним наведенням та PL-15 відповідно.

Після завершення виробництва близько 270 літаків J-10A/AS виробництво перейшло на вдосконалений J-10B, який був представлений у 2008 році. Виробництво J-10B було обмежене приблизно 60 екземплярами, перш ніж його замінив J-10C, який впровадив радар з активною електронно-сканованою антенною решіткою (AESA).

Наявність радара AESA будь-якого типу є величезним плюсом, оскільки такі типи антен зазвичай пропонують розширені дальності виявлення та відстеження, покращену дискримінацію та ідентифікацію цілей, а також здатність виявляти низьколітні цілі зі зменшеною радіолокаційною сигнатурою, такі як крилаті ракети та безпілотники.

"Очевидно, що він має функціональний радар AESA. За всіма даними, він здається досить потужним. Але якщо трохи заглибитися, є радари AESA та радари AESA. Деякі з них забезпечують просто набагато ефективнішу автоматичну можливість сканування дуже великого обсягу порівняно з механічно сканованою решіткою, так що ви не маєте справу зі смужками з точки зору вертикального та горизонтального сканування; ви можете сканувати практично все це майже одночасно. Навантаження кабіни зменшується, а здатність працювати крізь перешкоди покращується", — каже Бронк.

Приблизно з 2019 року J-10C оснащений двигуном WS-10 вітчизняного виробництва. У 2022 році з'явився підваріант J-10C з дуже помітним збільшеним спинним хребтом — він міг бути адаптований для місій з придушення оборони, але натомість його було передано команді пілотажного показу.

J-10C у співпраці з PL-15 та його подальша доля

Поряд з J-10C, деякі військові експерти вважають, що китайська ракета PL-15 — є однією із вирішальних гравців на полі бою. Тривалий час Китай був замовником російської зброї, або виробляв клони західних систем, таких як Python, Sidewinder, Sparrow", але PL-15 відрізняється і свідчить про прогрес у китайській оборонній промисловості.

PL-12 Ajnj^ ChinaDefenseForum

PL-15 — це лише одна з кількох китайських програм зенітно-ракетної системи (ЗРК), які, зокрема, орієнтовані на дуже довгострокові дії. Продовжуючи розробку та вдосконалення своїх ЗРК, Китай також здатний виробляти їх у великих кількостях.

Щодо того, що буде далі з J-10, Бронк вважає Китай може продовжувати його модернізувати і удосконалювати, а також запропонувати на експорт J-10C за ціною від 50 до 60 мільйонів доларів за одиницю, і його зможуть придбати ті, хто прагне замінити дедалі складніші в обслуговуванні літаки російського виробництва.

Така ціна зробила б J-10C "надзвичайно конкурентоспроможним варіантом для країн, які не пов'язані зі США чи Європою та хочуть замінити застарілі МіГ-29, Су-27 та Су-30 на щось дешевше не лише купити, але й експлуатувати, легше обслуговувати та сумісне з широким спектром засобів повітряно-повітряної та повітряно-земельної оборони, а також від постачальника, який не перебуває під масовими санкціями.

Тим не менш, навіть J-10C може виявитися дешевшим у покупці та експлуатації, ніж F-16 Block 70/72.

Нагадаємо, що Пекін є основним постачальником військової техніки для Пакистану. Це включає понад половину з приблизно 400 його винищувачів, переважно JF-17, але також і J-10C.