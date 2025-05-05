Найдорожчий у світі: стала відома ціна французьких винищувачів від Dassault Rafale

Індія уклала угоду з Францією на суму 7,5 мільярда доларів на придбання 26 винищувачів Rafale Marine для своїх ВМС. За кожен Rafale M вона заплатить ледь не 300 мільйонів доларів.

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Про це пише Bulgarian Military.

Так, Індія має намір зміцнити ВМС, оснастивши авіаносці INS Vikrant та INS Vikramaditya сучасними багатоцільовими винищувачами для протидії зростаючим регіональним загрозам.

Однак приголомшлива ціна угоди — приблизно 288 мільйонів доларів за літак — викликала дискусії щодо економічної ефективності інвестування в літаки четвертого покоління, коли є альтернативи п'ятого покоління, такі як F-35C американського виробництва, доступні за порівнянними або нижчими цінами.

Згідно із угодою з Францією, Індія має отримати 22 одномісні реактивні літаки та 4 варіанти двомісних навчальних літаків, обмежені наземними операціями.

Пакет також включає зброю, симулятори, навчання екіпажів та п'ятирічну програму логістичної підтримки. Рішення Індії придбати Rafale M пов'язане з нагальною потребою модернізації її військово-морської авіації. ВМС Індії наразі експлуатують флот із 40 винищувачів МіГ-29К російського виробництва, прийнятих на озброєння між 2009 і 2014 роками вартістю 2 мільярди доларів.

За даними Міністерства оборони Індії, поставки, як очікується, розпочнуться в середині 2028 року, а повне замовлення буде завершено до 2030 року.

Винищувач Rafale M: що відомо

Rafale M — це багатоцільовий винищувач покоління 4,5, здатний завдавати високоточних ударів, виконувати протикорабельні місії та здійснювати розвідку. Оснащений двома двигунами Safran M88-2, кожен з яких забезпечує тягу 16 860 фунтів, літак досягає максимальної швидкості 1,8 Маха та бойової дальності понад 1850 кілометрів із зовнішніми паливними баками.

Винищувач несе сучасне озброєння, включаючи ракету класу "повітря-повітря" Meteor з дальністю польоту 120-150 кілометрів, протикорабельну ракету Exocet AM39 та крилату ракету SCALP для високоточних наземних ударів.

За ціною 288 мільйонів доларів за літак, Rafale M є одним з найдорожчих винищувачів, коли-небудь експортованих, перевершуючи вартість багатьох платформ п'ятого покоління.

Нагадаємо, що Фокус раніше писав, як найбільші країни світу влаштували перегони у розробленні 6 покоління винищувачів.

Також повідомлялося, що США відправили в Україну списані F-16 на запчастини. Частково розібрані F-16 завантажили на український чартерний транспортний літак Aн-124 в Аризоні, який відправився до Польщі.