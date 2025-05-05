Самый дорогой в мире: стала известна цена французских истребителей от Dassault Rafale

Индия заключила соглашение с Францией на сумму 7,5 миллиарда долларов на приобретение 26 истребителей Rafale Marine для своих ВМС. За каждый Rafale M она заплатит чуть ли не 300 миллионов долларов.

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Об этом пишет Bulgarian Military.

Так, Индия намерена укрепить ВМС, оснастив авианосцы INS Vikrant и INS Vikramaditya современными многоцелевыми истребителями для противодействия растущим региональным угрозам.

Однако ошеломляющая цена сделки — примерно 288 миллионов долларов за самолет — вызвала дискуссии относительно экономической эффективности инвестирования в самолеты четвертого поколения, когда есть альтернативы пятого поколения, такие как F-35C американского производства, доступные по сопоставимым или более низким ценам.

Согласно договору с Францией, Индия должна получить 22 одноместных реактивных самолета и 4 варианта двухместных учебных самолетов, ограниченные наземными операциями.

Пакет также включает оружие, симуляторы, обучение экипажей и пятилетнюю программу логистической поддержки. Решение Индии приобрести Rafale M связано с насущной необходимостью модернизации ее военно-морской авиации. ВМС Индии сейчас эксплуатируют флот из 40 истребителей МиГ-29К российского производства, принятых на вооружение между 2009 и 2014 годами стоимостью 2 миллиарда долларов.

По данным Министерства обороны Индии, поставки, как ожидается, начнутся в середине 2028 года, а полный заказ будет завершен к 2030 году.

Истребитель Rafale M: что известно

Rafale M — это многоцелевой истребитель поколения 4,5, способный наносить высокоточные удары, выполнять противокорабельные миссии и осуществлять разведку. Оснащенный двумя двигателями Safran M88-2, каждый из которых обеспечивает тягу 16 860 фунтов, самолет достигает максимальной скорости 1,8 Маха и боевой дальности более 1850 километров с внешними топливными баками.

Истребитель несет современное вооружение, включая ракету класса "воздух-воздух" Meteor с дальностью полета 120-150 километров, противокорабельную ракету Exocet AM39 и крылатую ракету SCALP для высокоточных наземных ударов.

По цене 288 миллионов долларов за самолет, Rafale M является одним из самых дорогих истребителей, когда-либо экспортированных, превосходя стоимость многих платформ пятого поколения.

Напомним, что Фокус ранее писал, как крупнейшие страны мира устроили гонку в разработке 6 поколения истребителей.

Также сообщалось, что США отправили в Украину списанные F-16 на запчасти. Частично разобранные F-16 загрузили на украинский чартерный транспортный самолет Ан-124 в Аризоне, который отправился в Польшу.