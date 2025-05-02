Непригодные к полетам: США отправили в Украину списанные F-16 на запчасти, — The War Zone (скриншот)

Частично разобранные F-16 загрузили на украинский чартерный транспортный самолет Ан-124 в Аризоне, который отправился в Польшу: аналитики выяснили, что их можно использовать только для запчастей, а не для полетов или боевой работы.

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Это выяснили 1 мая в The War Zone благодаря кадрам, обнародованным в сети, а также комментариям, предоставленным ВВС США.

Аналитики проследили за многочисленными публикациями в сети, на которых изображены кадры загрузки украинского самолета частично разобранными истребителями F-16. Они обратились за подтверждением информации в ВВС США, где получили утвердительный ответ.

"Министерство Воздушных сил "поддержало поддержку поставки европейцами пожертвованных Украине F-16, предоставив Украине списанные и полностью неработоспособные F-16 на запчасти. Эти F-16 были сняты с активного использования США и не пригодны для полетов", — говорится в сообщении.

Указано также, что переданным истребителям не хватает "жизненно" важных деталей — например, двигателей или радаров.

Аналитики также попытались узнать о том, какие именно модели истребителей были переданы Украине, ведь на фото, опубликованных в сети, они обернуты покрытием, из-за чего нельзя определить точные модели. Однако наличие антенн IFF определенного типа на носу натолкнуло их на мысль о том, что это могут быть более старые версии истребителей.

Скриншот | сообщение о переданных F-16 в сети

Эту информацию они стремились узнать в ВВС США, однако там деталей решили не раскрывать.

Стоит заметить, что в начале апреля генерал Кристофер Каволи, командующий Европейского командования США и верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, анонсировал отправку новых F-16 в Украину. Однако неизвестно, именно эти списанные истребители генерал имел в виду или другие.

Новость о том, что украинский самолет доставил в Польшу несколько фюзеляжей истребителей F-16, распространилась в сети 30 апреля.

Напомним, 1 апреля в сети показали редкие кадры боевой работы украинских F-16 по вражеской цели в небе.