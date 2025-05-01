Cбил БПЛА: появились редкие кадры боевой работы истребителя F-16 по цели в небе (видео)

В сети появилось одно из первых видео боевой работы украинского истребителя F-16 по воздушной цели. На кадрах можно увидеть пролет истребителя и момент пуска ракеты.

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Кадры полета истребителя показал в соцсети Х новостной канал MilitaryAviation.

На кадрах можно увидеть пролет истребителя, момент пуска ракеты и поражение цели в воздухе. Скорее всего, это был довольно крупный не маневрирующий БпЛА, который довольно легко засекли радары F-16.

Где именно снято видео работы истребителя F-16, не сообщается.

Напомним, 12 апреля при выполнении боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний украинский пилот Павел Иванов. Он каждый день работал в крайне сложных условиях на разных участках фронта.

Генерал армии США Кристофер Каволи ранее говорил, что украинские ВВС ежедневно используют F-16 в войне с Россией. Точность пусков ракет весьма велика: более 80% снарядов достигают целей.