Cбил БПЛА: появились редкие кадры боевой работы истребителя F-16 по цели в небе (видео)
В сети появилось одно из первых видео боевой работы украинского истребителя F-16 по воздушной цели. На кадрах можно увидеть пролет истребителя и момент пуска ракеты.
Кадры полета истребителя показал в соцсети Х новостной канал MilitaryAviation.
На кадрах можно увидеть пролет истребителя, момент пуска ракеты и поражение цели в воздухе. Скорее всего, это был довольно крупный не маневрирующий БпЛА, который довольно легко засекли радары F-16.
Где именно снято видео работы истребителя F-16, не сообщается.
Напомним, 12 апреля при выполнении боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний украинский пилот Павел Иванов. Он каждый день работал в крайне сложных условиях на разных участках фронта.
Генерал армии США Кристофер Каволи ранее говорил, что украинские ВВС ежедневно используют F-16 в войне с Россией. Точность пусков ракет весьма велика: более 80% снарядов достигают целей.