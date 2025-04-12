26-летний украинский летчик F-16 погиб в бою: детали трагедии, — Воздушные силы ВСУ

12 апреля во время выполнения боевого задания на истребителе F-16 трагически погиб 26-летний украинский летчик Павел Иванов. Боец отдал свою жизнь в бою, защищая Украину от российской агрессии.

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Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что Иванов был одним из тех пилотов, кто ежедневно работает в крайне сложных условиях на разных участках фронта, обеспечивая истребительное прикрытие ударных авиационных групп и нанося высокоточные удары по позициям врага. С первых дней своей службы он показал высочайший профессионализм, храбрость и полную самоотдачу.

В Воздушных силах также сообщили, что сегодня украинские летчики F-16 выполняют задачи на пределе человеческих и технических возможностей, каждый раз рискуя жизнью ради защиты неба и территории страны. Павел Иванов был одним из тех молодых летчиков, которые с первых вылетов оказались в реальной войне.

"Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу", — говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с трагедией выразил свое соболезнование родственникам и близким погибшего.

"Были необходимы доклады военных по этой боевой ситуации. Выясняем все обстоятельства. Украинские F-16, "миражи", МиГи, вся наша боевая авиация героически выполняет военные задачи, защищая наше государство и поддерживая наземные операции", — написал глава государства в соцсетях.

Новость дополняется.

Ранее сообщалось, что украинские военно-воздушные силы начали ежедневно использовать истребители F-16 в боевых операциях против оккупантов. При этом 80% ракет достигают своих целей.