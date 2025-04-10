"Вылетают каждый день": 80% ракет украинских F-16 достигаю цели, — глава EUCOM

Воздушные силы ВСУ расширяют боевое применение и задачи F-16 в воздушной войне. Эти машины не только выполняют ударные миссии, но и выполняют функции средств ПВО, уничтожая вражеские дроны и ракеты.

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Генерал армии США Кристофер Каволи, возглавляющий Европейское командование (EUCOM), заявил, что украинские Военно-воздушные силы начали ежедневно использовать истребители F-16 в боевых операциях против России. По его словам, применение новых самолетов стало возможным благодаря растущему опыту украинских летчиков и поставкам от союзников — в частности, от Нидерландов и Дании.

"Они летают каждый день; они уничтожили большое количество угроз, связанных с крылатыми ракетами, и нанесли огромное количество наступательных ударов, в частности, бомбовые удары на востоке", — сказал американский генерал в сенатском комитете по вооруженным силам.

Вооружение украинских F-16 и боевая эффективность

В контексте заявлений Каволи западные обозреватели отметили увеличение количества применения F-16 Воздушных сил ВСУ. Также отмечается повышение эффективности авиаударов украинских истребителей, которые оснащаются современными радарами AN/APG-66 и AN/APG-68, обеспечивающие дальнее обнаружение и точное наведение на цели.

По словам украинского летчика, более 80% ракет, выпущенных с F-16, достигают цели, эффективно уничтожая беспилотники типа Shahed и крылатые ракеты.

Касаемо применяемого вооружения — истребители несут ракеты AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM с радиолокационным наведением и дальностью до 105 км, что позволяет вести бой на значительно большем расстоянии по сравнению с устаревшими ракетами Р-73, применяемыми на МиГ-29 и Су-27.

Для ударов по наземным целям ВС ВСУ начала применять бомбы GBU-39 SDB и комплекты JDAM-ER, которые превращают обычные авиабомбы в управляемые с помощью GPS боеприпасы дальностью до 70 км. Это позволяет атаковать тыловые объекты — командные пункты, склады и укрепления — без входа в зону действия российских систем зенитных систем.

F-16 также способен выполнять задачи подавления ПВО противника. Оснащенные контейнерами радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-131, самолеты могут подавлять радары комплексов С-300 и С-400, создавая коридоры для других самолетов и БПЛА.

Ответные меры ВС РФ

Аналитики в то же время обращают внимание, что Россия усилила меры противодействия. Согласно разведданным, вдоль фронта активизировались системы С-400 с дальнобойными зенитными ракетами 40Н6 с дальностью до 400 км. Москва также перебрасывает истребители Су-35С и МиГ-31БМ, обладающие ракетами Р-77 и мощными радарами. Кроме того, сохраняется угроза ударов по аэродромам — баллистическими ракетами "Искандер" или дронами-камикадзе.

Напомним, один F-16 Украина уже потеряла в августе 2024 года — по данным СМИ, в результате ошибки ПВО, что подчеркивает уязвимость даже самых современных машин.