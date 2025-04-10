"Вилітають щодня": 80% ракет українських F-16 досягають цілі, — голова EUCOM

Повітряні сили ЗСУ розширюють бойове застосування і завдання F-16 у повітряній війні. Ці машини не тільки виконують ударні місії, а й виконують функції засобів ППО, знищуючи ворожі дрони й ракети.

Related video

Генерал армії США Крістофер Каволі, який очолює Європейське командування (EUCOM), заявив, що українські Військово-повітряні сили почали щодня використовувати винищувачі F-16 у бойових операціях проти Росії. За його словами, застосування нових літаків стало можливим завдяки зростаючому досвіду українських льотчиків і постачанню від союзників — зокрема, від Нідерландів і Данії.

"Вони літають щодня; вони знищили велику кількість загроз, пов'язаних із крилатими ракетами, і завдали величезну кількість наступальних ударів, зокрема, бомбові удари на сході", — сказав американський генерал у сенатському комітеті зі збройних сил.

Озброєння українських F-16 і бойова ефективність

У контексті заяв Каволі західні оглядачі відзначили збільшення кількості застосування F-16 Повітряних сил ЗСУ. Також відзначається підвищення ефективності авіаударів українських винищувачів, які оснащуються сучасними радарами AN/APG-66 і AN/APG-68, що забезпечують далеке виявлення і точне наведення на цілі.

За словами українського льотчика, понад 80% ракет, випущених з F-16, досягають мети, ефективно знищуючи безпілотники типу Shahed і крилаті ракети.

Що стосується застосовуваного озброєння — винищувачі несуть ракети AIM-9 Sidewinder і AIM-120 AMRAAM з радіолокаційним наведенням і дальністю до 105 км, що дає змогу вести бій на значно більшій відстані порівняно із застарілими ракетами Р-73, застосовуваними на МіГ-29 і Су-27.

Для ударів по наземних цілях ЗС ЗСУ почала застосовувати бомби GBU-39 SDB і комплекти JDAM-ER, які перетворюють звичайні авіабомби на керовані за допомогою GPS боєприпаси дальністю до 70 км. Це дає змогу атакувати тилові об'єкти — командні пункти, склади та укріплення — без входу в зону дії російських систем зенітних систем.

F-16 також здатний виконувати завдання придушення ППО противника. Оснащені контейнерами радіоелектронної боротьби AN/ALQ-131, літаки можуть пригнічувати радари комплексів С-300 і С-400, створюючи коридори для інших літаків і БПЛА.

Відповідні заходи ЗС РФ

Аналітики водночас звертають увагу, що Росія посилила заходи протидії. Згідно з розвідданими, уздовж фронту активізувалися системи С-400 з далекобійними зенітними ракетами 40Н6 з дальністю до 400 км. Москва також перекидає винищувачі Су-35С і МіГ-31БМ, що володіють ракетами Р-77 і потужними радарами. Крім того, зберігається загроза ударів по аеродромах — балістичними ракетами "Іскандер" або дронами-камікадзе.

Нагадаємо, один F-16 Україна вже втратила в серпні 2024 року — за даними ЗМІ, внаслідок помилки ППО, що підкреслює вразливість навіть найсучасніших машин.