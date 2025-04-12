26-річний український льотчик F-16 загинув у бою: деталі трагедії, — Повітряні сили ЗСУ

12 квітня під час виконання бойового завдання на винищувачі F-16 трагічно загинув 26-річний український льотчик Павло Іванов. Боєць віддав своє життя в бою, захищаючи Україну від російської агресії.

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Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що Іванов був одним із тих пілотів, хто щодня працює у вкрай складних умовах на різних ділянках фронту, забезпечуючи винищувальне прикриття ударних авіаційних груп і завдаючи високоточних ударів по позиціях ворога. З перших днів своєї служби він показав високий професіоналізм, хоробрість і повну самовіддачу.

У Повітряних силах також повідомили, що сьогодні українські льотчики F-16 виконують завдання на межі людських і технічних можливостей, щоразу ризикуючи життям заради захисту неба і території країни. Павло Іванов був одним із тих молодих льотчиків, які з перших вильотів опинилися в реальній війні.

"Усі обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже розпочала свою роботу", — йдеться в повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський у зв'язку з трагедією висловив своє співчуття родичам і близьким загиблого.

"Були необхідні доповіді військових щодо цієї бойової ситуації. Зʼясовуємо всі обставини. Українські F-16, "міражі", МіГи, уся наша бойова авіація героїчно виконує військові завдання, захищаючи нашу державу та підтримуючи наземні операції", — написав глава держави в соцмережах.

Новина доповнюється.

Раніше повідомлялося, що українські військово-повітряні сили почали щодня використовувати винищувачі F-16 у бойових операціях проти окупантів. При цьому 80% ракет досягають своїх цілей.