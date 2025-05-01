Збив БПЛА: з'явилися рідкісні кадри бойової роботи винищувача F-16 по цілі в небі (відео)

У мережі з'явилося одне з перших відео бойової роботи українського винищувача F-16 по повітряній цілі. На кадрах можна побачити проліт винищувача і момент пуску ракети.

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Кадри польоту винищувача показав у соцмережі Х новинний канал MilitaryAviation.

На кадрах можна побачити проліт винищувача, момент пуску ракети і ураження цілі в повітрі. Найімовірніше, це був доволі великий БпЛА, який не маневрує і який досить легко засікли радари F-16.

Де саме знято відео роботи винищувача F-16, не повідомляють.

Нагадаємо, 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний український пілот Павло Іванов. Він щодня працював у вкрай складних умовах на різних ділянках фронту.

Генерал армії США Крістофер Каволі раніше говорив, що українські ВПС щодня використовують F-16 у війні з Росією. Точність пусків ракет дуже велика: понад 80% снарядів досягають цілей.