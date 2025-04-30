Украинский "Руслан" доставил в Польшу несколько фюзеляжей истребителей F-16

Украинский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в польский город Жешув фюзеляжи американских истребителей F-16, ранее находившихся на хранении на авиабазе "Дэвис-Монтен" в Аризоне.

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Как сообщил OSINT-исследователь Keystone Intel, загрузка фюзеляжей прошла в конце апреля, а сам рейс выполнялся самолетом Ан-124 "Be Brave Like Kharkiv" с бортовым номером UR-82027.

"Дэвис-Монтен" является крупнейшей в мире авиабазой хранения списанной техники. Именно здесь десятилетиями накапливаются выведенные из эксплуатации самолеты ВВС США, часть которых может быть восстановлена, а другая — используется как источник запчастей.

Маршрут самолета Ан-124 Фото: Flightradar24

Согласно опубликованным фотографиям, фюзеляжи были упакованы в специальную пленку, применяемую при морских и воздушных перевозках авиатехники, и доставлены на Ан-124, принадлежащем "Авиалиниям Антонова".

Основным пунктом прибытия стал польский Жешув — главный логистический центр Запада для отправки военной помощи Украине. Хотя официального подтверждения о конечном получателе нет, обозреватели "Милитарного" отметили, что направление доставки и характер груза указывают на вероятную связь с потребностями украинских ВВС. Это косвенно подтверждается и появлением F-16 в версии ADF в недавнем видео Воздушных сил Украины.

Особый интерес вызвала конфигурация фюзеляжей — на части из них была замечена характерная антенна системы опознавания "свой-чужой" APX-113 в носовой части. Такое оборудование устанавливалось на модификации F-16 ADF (Air Defense Fighter), которая использовалась подразделениями Национальной гвардии США как перехватчик. Эти самолеты были сняты с вооружения в 2000-х годах и с тех пор нигде не эксплуатируются.

С учетом этого, аналитики предполагают, что доставленные фюзеляжи не предназначены для возвращения в боевой строй. Наиболее вероятные сценарии их использования — это роль доноров запчастей для боеспособных F-16, передаваемых Украине, либо как самолеты-приманки, применяемые для имитации целей при тренировках систем ПВО.

Напомним, западные обозреватели отметили увеличение количества применения истребителей F-16 Воздушных сил ВСУ. При этом 80% ракет, выпущенных этими машинами, достигают цели, эффективно уничтожая беспилотники типа Shahed и крылатые ракеты.