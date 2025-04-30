Український "Руслан" доставив до Польщі кілька фюзеляжів винищувачів F-16

Український транспортний літак Ан-124 "Руслан" доправив до польського міста Жешув фюзеляжі американських винищувачів F-16, які раніше перебували на зберіганні на авіабазі "Девіс-Монтен" в Аризоні.

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Як повідомив OSINT-дослідник Keystone Intel, завантаження фюзеляжів відбулося наприкінці квітня, а сам рейс виконував літак Ан-124 "Be Brave Like Kharkiv" із бортовим номером UR-82027.

"Девіс-Монтен" є найбільшою у світі авіабазою зберігання списаної техніки. Саме тут десятиліттями накопичуються виведені з експлуатації літаки ВПС США, частина з яких може бути відновлена, а інша — використовується як джерело запчастин.

Маршрут літака Ан-124 Фото: Flightradar24

Згідно з опублікованими фотографіями, фюзеляжі упакували в спеціальну плівку, яку застосовують під час морських і повітряних перевезень авіатехніки, і доставили на Ан-124, що належить "Авіалініям Антонова".

Основним пунктом прибуття став польський Жешув — головний логістичний центр Заходу для відправки військової допомоги Україні. Хоча офіційного підтвердження про кінцевого одержувача немає, оглядачі "Мілітарного" зазначили, що напрямок доставки та характер вантажу вказують на ймовірний зв'язок із потребами українських ВПС. Це побічно підтверджується і появою F-16 у версії ADF у нещодавньому відео Повітряних сил України.

Особливий інтерес викликала конфігурація фюзеляжів — на частині з них була помічена характерна антена системи розпізнавання "свій-чужий" APX-113 в носовій частині. Таке обладнання встановлювали на модифікації F-16 ADF (Air Defense Fighter), яку використовували підрозділи Національної гвардії США як перехоплювач. Ці літаки були зняті з озброєння у 2000-х роках і відтоді ніде не експлуатуються.

З огляду на це, аналітики припускають, що доставлені фюзеляжі не призначені для повернення в бойовий стрій. Найімовірніші сценарії їхнього використання — це роль донорів запчастин для боєздатних F-16, які передають Україні, або як літаки-приманки, що застосовуються для імітації цілей під час тренувань систем ППО.

Нагадаємо, західні оглядачі відзначили збільшення кількості застосування винищувачів F-16 Повітряних сил ЗСУ. При цьому 80% ракет, випущених цими машинами, досягають мети, ефективно знищуючи безпілотники типу Shahed і крилаті ракети.