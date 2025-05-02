Непридатні до польотів: США відправили в Україну списані F-16 на запчастини, — The War Zone (скріншот)

Частково розібрані F-16 завантажили на український чартерний транспортний літак Aн-124 в Аризоні, який відправився до Польщі: аналітики з'ясували, що їх можна використовувати тільки для запчастин, а не для польотів чи бойової роботи.

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Це з'ясували 1 травня у The War Zone завдяки кадрам, оприлюдненим у мережі, а також коментарям, наданим ВПС США.

Аналітики простежили за численними публікаціями у мережі, на яких зображені кадри завантаження українського літака частково розібраними винищувачами F-16. Вони звернулися за підтвердженням інформації до ВПС США, де отримали ствердну відповідь.

"Міністерство Повітряних сил "підтримало підтримку постачання європейцями пожертвуваних Україні F-16, надавши Україні списані та повністю непрацездатні F-16 на запчастини. Ці F-16 були зняті з активного використання США та не є придатними для польотів", — йдеться у повідомленні.

Зазначено також, що переданим винищувачам бракує "життєво" важливих деталей — наприклад, двигунів або радарів.

Аналітики також спробували дізнатися про те, які саме моделі винищувачів було передано Україні, адже на фото, опублікованих у мережі, вони обгорнуті покриттям, через що не можна визначити точні моделі. Однак наявність антен IFF певного типу на носі наштовхнула їх на думку про те, що це можуть бути старіші версії винищувачів.

Скріншот | допис про передані F-16 у мережі

Цю інформацію вони прагнули довідатися у ВПС США, однак там деталей вирішили не розкривати.

Варто зауважити, що на початку квітня генерал Крістофер Каволі, командувач Європейського командування США та верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, анонсував відправлення нових F-16 в Україну. Однак невідомо, чи саме ці списані винищувачі генерал мав на увазі, чи інші.

Новина про те, що український літак доставив до Польщі декілька фюзеляжів винищувачів F-16, поширилася у мережі 30 квітня.

Нагадаємо, 1 квітня у мережі показали рідкісні кадри бойової роботи українських F-16 по ворожій цілі у небі.