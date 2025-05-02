Новая боевая экосистема: как крупнейшие страны мира устроили гонку в разработке 6 поколения истребителей

Крупнейшие страны мира, учитывая современные вызовы, разрабатывают шестое поколение истребителей. Это будут не просто обновленные самолеты, а целые боевые экосистемы, которые объединят в себе ИИ, дроны, пилотируемые платформы и средства РЭБ.

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Об этом говорится в материале Mezha.Media.

Да, каждое поколение авиации было ответом на новый вызов. После Второй мировой появилось первое поколение истребителей с реактивными двигателями. В 1950-х родилось второе поколение истребителей — военная авиация получила эффективные радары, ракеты с донаведением и вышла на сверхзвуковую скорость. В 60-70-х появилось третье поколение истребителей, где на первый план вышли ближний воздушный бой и маневренность. Позже многофункциональность, цифровые системы управления, стелс-технологии (невидимость) сформировали четвертое поколение самолетов, которое представлено такими истребителями, как F-15 или Су-27.

Пятое поколение уже сделало ставку на малозаметность, возможность суперкрейсерского полета — это самолеты F-22, F-35, китайский J-20, которые уже являются не просто истребителями, а ключевыми звеньями боевых сетей.

Сейчас крупнейшие страны мира работают над разработкой шестого поколения истребителей, поскольку современное поле боя наполнено беспилотниками, способными действовать автономно, РЭБ блокирует связь, а ИИ анализирует ситуацию быстрее человека. Из-за этого возник логичный вопрос, будет ли нужен пилот вообще?

Ответ на него сейчас ищут крупнейшие военно-авиационные державы мира — США, Китай, Великобритания, Франция, Япония, которые разрабатывают шестое поколение истребителей. Они станут не просто самолетами, а целыми боевыми экосистемами, которые объединяют пилотируемые платформы, дроны, ИИ и средства радиоэлектронной борьбы в единую сеть.

Отличия между истребителями шестого и пятого поколений

В отличие от пятого поколения, которое сделало ставку на малозаметность и сетевое взаимодействие, шестое идет дальше — оно меняет саму суть воздушного боя.

Наиболее революционным изменением является внедрение искусственного интеллекта. Истребители шестого поколения уже не представляются без ИИ, который может обрабатывать массивы данных с радаров, камер, тепловизоров и сенсоров, мгновенно анализировать ситуацию, принимать решения и даже координировать действия других летательных аппаратов. В беспилотных вариантах именно ИИ фактически выполняет функцию пилота, что открывает возможности для мгновенной реакции на изменение обстановки — там, где человеку не хватит ни скорости мышления, ни времени.

Предполагается, что пилотируемый истребитель больше не действует самостоятельно. Вместо этого он руководит группой дронов, которые могут наносить удары, действовать как приманки, разведывать или вести радиоэлектронную борьбу. То есть пилот становится руководителем "команды", где каждый из элементов имеет свою задачу и выполняет ее. Это повышает гибкость и эффективность подразделения и снижает риски потерь среди экипажа.

Еще один важный момент — эволюция технологий малозаметности. Если раньше акцентировалось на том, чтобы самолет был менее заметен на радарах, то сейчас речь идет о многоуровневой невидимости, в частности, о приглушении теплового следа, уменьшении шума двигателей и визуальной малозаметности благодаря специальному покрытию, которое поглощает блики.

Прорывом также считается способность управлять своим "радиопрофилем" — то есть менять отпечаток на радарах — самолет сможет выдавать себя за другой, или полностью исчезать из поля зрения.

Истребители шестого поколения, кроме традиционных ракет и бомб, будут использовать и совершенно новые системы — боевые лазеры, гиперзвуковые ракеты и радиоэлектронной и электромагнитной борьбы нового поколения, которые позволят не просто "ослепить" врага, но и буквально выключить его технику — от радаров до систем наведения.

Напомним, что США отправили в Украину списанные F-16 на запчасти. Частично разобранные F-16 загрузили на украинский чартерный транспортный самолет Ан-124 в Аризоне, который отправился в Польшу.

Также сообщалось, что 1 апреля в сети показали редкие кадры боевой работы украинских F-16 по вражеской цели в небе.