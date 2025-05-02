Нова бойова екосистема: як найбільші країни світу влаштували перегони у розробленні 6 покоління винищувачів

Найбільші країни світу, зважаючи на сучасні виклики, розробляють шосте покоління винищувачів. Це будуть не просто оновлені літаки, а цілі бойові екосистеми , які об'єднають в собі ШІ, дрони, пілотовані платформи та засоби РЕБ.

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Про це йдеться у матеріалі Mezha.Media.

Так, кожне покоління авіації було відповіддю на новий виклик. Після Другої світової з’явилося перше покоління винищувачів з реактивними двигунами. У 1950-х народилося друге покоління винищувачів — воєнна авіація отримала ефективні радари, ракети з донаведенням і вийшла на надзвукову швидкість. У 60–70-х з'явилося трете покоління винищувачів, де на перший план вийшли ближній повітряний бій і маневреність. Пізніше багатофункціональність, цифрові системи управління, стелс-технології (невидимість) сформували четверте покоління літаків, яке представлене такими винищувачами, як F-15 або Су-27.

П’яте покоління уже зробило ставку на малопомітність, можливість суперкрейсерського польоту — це літаки F-22, F-35, китайський J-20, які вже є не просто винищувачами, а ключовими ланками бойових мереж.

Зараз найбільші країни світу працюють над розробленням шостого покоління винищувачів, оскільки сучасне поле бою наповнене безпілотниками, здатними діяти автономно, РЕБ блокує зв’язок, а ШІ аналізує ситуацію швидше за людину. Через це виникло логічне питання, чи буде потрібний пілот взагалі?

Відповідь на нього зараз шукають найбільші військово-авіаційні держави світу — США, Китай, Велика Британія, Франція, Японія, які розробляють шосте покоління винищувачів. Вони стануть не просто літаками, а цілими бойовими екосистемами, які об’єднують пілотовані платформи, дрони, ШІ та засоби радіоелектронної боротьби в єдину мережу.

Відмінності між винищувачами шостого і п’ятого поколінь

На відміну від п'ятого покоління, яке зробило ставку на малопомітність і мережеву взаємодію, шосте йде далі — воно змінює саму суть повітряного бою.

Найбільш революційною зміною є впровадження штучного інтелекту. Винищувачі шостого покоління вже не уявляються без ШІ, який може обробляти масиви даних із радарів, камер, тепловізорів і сенсорів, миттєво аналізувати ситуацію, ухвалювати рішення і навіть координувати дії інших літальних апаратів. У безпілотних варіантах саме ШІ фактично виконує функцію пілота, що відкриває можливості для миттєвої реакції на зміну обстановки — там, де людині не вистачить ані швидкості мислення, ані часу.

Передбачають, що пілотований винищувач більше не діє самостійно. Натомість він керує групою дронів, які можуть завдавати ударів, діяти як приманки, розвідувати або вести радіоелектронну боротьбу. Тобто пілот стає керівником "команди", де кожен з елементів має своє завдання і виконує його. Це підвищує гнучкість і ефективність підрозділу та знижує ризики втрат серед екіпажу.

Ще один важливий момент — еволюція технологій малопомітності. Якщо раніше акцентувалося на тому, щоб літак був менш помітний на радарах, то зараз йдеться про багаторівневу невидимість, зокрема про приглушення теплового сліду, зменшення шуму двигунів та візуальної малопомітності завдяки спеціальному покриттю, яке поглинає відблиски.

Проривом також вважається здатність керувати своїм "радіопрофілем" — тобто змінювати відбиток на радарах — літак зможе видавати себе за інший, або повністю зникати з поля зору.

Винищувачі шостого покоління, окрім традиційних ракет і бомб, використовуватимуть і абсолютно нові системи — бойові лазери, гіперзвукові ракети й радіоелектронної та електромагнітної боротьби нового покоління, які дають змогу не просто "засліпити" ворога, а й буквально вимкнути його техніку — від радарів до систем наведення.

Нагадаємо, що США відправили в Україну списані F-16 на запчастини. Частково розібрані F-16 завантажили на український чартерний транспортний літак Aн-124 в Аризоні, який відправився до Польщі.

Також повідомлялося, що 1 квітня у мережі показали рідкісні кадри бойової роботи українських F-16 по ворожій цілі у небі.