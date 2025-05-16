Легко справились с 3 знаменитыми Rafale: что известно о китайских истребителях Chengdu J-10C

Пакистан заявил, что сбил 5 истребителей Воздушных сил Индии, включая 3 многоцелевых самолета Rafale французского производства, которые на сегодня являются самыми дорогими в мире. Разведка Франции подтвердила одно сбитие Rafale. Между тем, военные эксперты уже указывают на потенциально значительное влияние многоцелевых истребителей Chengdu J-10C китайского производства ВВС Пакистана, а также китайских ракет класса "воздух-воздух" PL-15, которые использовали истребители.

Related video

Что известно о многоцелевых истребителях Chengdu J-10C китайского производства, говорится в материале The War Zone.

С точки зрения недавних столкновений между Индией и Пакистаном, очевидно, что J-10C неплохо справился с боевыми задачами, что имеет значение не только в противостоянии между этими двумя странами, но и в контексте Народно-освободительной армии Китая.

Как рассказал изданию Джастин Бронк, старшим научным сотрудником по вопросам воздушной силы и технологий в британском аналитическом центре Королевского института объединенных служб (RUSI), пока что рано делать выводы работы этих самолетов.

"Интересно, что несколько американских чиновников заявили, что, похоже, к сбитию Rafale был причастен J-10. Но по крайней мере то, что были найдены две ракеты PL-15 в некоторых частях Индии, не означает, что Rafale точно был сбит. Есть вероятность, что у него могло закончиться топливо, или произойти поломка, о чем свидетельствует тот факт, что на обнародованных фото двигатель и хвост находятся на небольшом расстоянии друг от друга", — сказал он.

Когда министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил в парламенте, что истребители ВВС Пакистана сбили Rafales, он сказал, что сообщил китайской стороне, и там были довольны, указав на J-10 и PL-15.

Какими бы ни были результаты, боевое применение J-10 и PL-15 — чего никогда раньше не случалось — они предоставят Китаю очень ценные данные о возможностях собственного оборудования, а также западных аналогов, используемых Индией.

"Это дает им возможность оценить свою эффективность в гораздо более сложных и сложных условиях, чем обычно, и в случае с Пакистаном это касается не только самих истребителей, но и ракет, радиолокационных систем и всего технологического хребта пакистанских вооруженных сил, от средств радиоэлектронной борьбы до спутниковых систем", — сказал Эндрю Смолл, старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла.

Различные заявления о боевых действиях в воздухе были подхвачены комментаторами в китайской блогосфере и побудили к переоценке возможностей J-10, в частности.

"Нам, возможно, придется переоценить боевые возможности НОАК в воздухе, которые могут приближаться или даже превышать уровень развертывания воздушных сил США в Восточной Азии", — сказал Шу Сяо-Хуан, научный сотрудник Тайваньского института исследований национальной обороны и безопасности.

Со стороны Пекина не было официального признания роли J-10C в недавних боевых действиях.

Появление J-10C

Китай начал работу над тем, что впоследствии станет J-10, в начале 1980-х годов, стремясь создать однодвигательный многоцелевой тип, который бы заменил J-7 (китайский МиГ-21 Fishbed) в роли противовоздушной обороны, а также штурмовик Q-5 Fantan. Программу отложили на некоторое время из-за отсутствия подходящей силовой установки.

Когда J-10 наконец появился, он имел треугольное крыло с передними крыльями типа "кандар", впускное отверстие двигателя, расположенное на подбородке, и электродистанционное управление полетом. Много говорилось о концептуальном сходстве между J-10 и израильским истребителем Lavi, хотя следует отметить, что китайский истребитель больше и тяжелее.

В течение 1980-х годов разработка J-10 продолжала тормозиться из-за отсутствия подходящего двигателя и изменений в конструкции, но полноразмерный макет был завершен к 1991 году.

Когда J-10 впервые взлетел в виде прототипа в марте 1998 года, он был оснащен турбовентиляторным двигателем АЛ-31ФН российского производства. К концу 2003 года летные испытания были завершены, и J-10 поступил в серийное производство. Новый истребитель был готов к службе ВВС Народно-освободительной армии в июне 2004 года.

Даже в своем базовом виде J-10 является достаточно продвинутым военным самолетом, его кабина оснащена широкоугольным проекционным дисплеем (HUD), двумя монохромными многофункциональными дисплеями (MFD) и одним цветным MFD. На момент появления J-10 он использовал ракеты класса "воздух-воздух" PL-11 средней дальности и инфракрасных ракет PL-8 малой дальности, но постепенно перешел на PL-12 с активным радиолокационным наведением и PL-15 соответственно.

После завершения производства около 270 самолетов J-10A/AS производство перешло на усовершенствованный J-10B, который был представлен в 2008 году. Производство J-10B было ограничено примерно 60 экземплярами, прежде чем его заменил J-10C, который внедрил радар с активной электронно-сканируемой антенной решеткой (AESA).

Наличие радара AESA любого типа является огромным плюсом, поскольку такие типы антенн обычно предлагают расширенные дальности обнаружения и отслеживания, улучшенную дискриминацию и идентификацию целей, а также способность обнаруживать низколетящие цели с уменьшенной радиолокационной сигнатурой, такие как крылатые ракеты и беспилотники.

"Очевидно, что он имеет функциональный радар AESA. По всем данным, он кажется довольно мощным. Но если немного углубиться, есть радары AESA и радары AESA. Некоторые из них просто обеспечивают гораздо более эффективную автоматическую возможность сканирования очень большого объема по сравнению с механически сканируемой решеткой, так что вы не имеете дело с полосами с точки зрения вертикального и горизонтального сканирования; вы можете сканировать практически все это почти одновременно. Нагрузка на кабину уменьшается, а способность работать сквозь препятствия улучшается", — говорит Бронк.

Примерно с 2019 года J-10C оснащен двигателем WS-10 отечественного производства. В 2022 году появился подвариант J-10C с очень заметным увеличенным спинным хребтом — он мог быть адаптирован для миссий по подавлению обороны, но вместо этого был передан команде пилотажного показа.

J-10C в сотрудничестве с PL-15 и его дальнейшая судьба

Наряду с J-10C, некоторые военные эксперты считают, что китайская ракета PL-15 — является одним из решающих игроков на поле боя. Долгое время Китай был заказчиком российского оружия, или производил клоны западных систем, таких как Python, Sidewinder, Sparrow", но PL-15 отличается и свидетельствует о прогрессе в китайской оборонной промышленности.

PL-12 Ajnj^ ChinaDefenseForum

PL-15 — это лишь одна из нескольких китайских программ зенитно-ракетной системы (ЗРК), которые, в частности, ориентированы на очень долгосрочные действия. Продолжая разработку и совершенствование своих ЗРК, Китай также способен производить их в больших количествах.

Относительно того, что будет дальше с J-10, Бронк считает, что Китай может продолжать его модернизировать и совершенствовать, а также предложить на экспорт J-10C по цене от 50 до 60 миллионов долларов за единицу, и его смогут приобрести те, кто стремится заменить все более сложные в обслуживании самолеты российского производства.

Такая цена сделала бы J-10C "чрезвычайно конкурентоспособным вариантом для стран, которые не связаны с США или Европой и хотят заменить устаревшие МиГ-29, Су-27 и Су-30 на что-то дешевле не только купить, но и эксплуатировать, легче обслуживать и совместимо с широким спектром средств воздушно-воздушной и воздушно-земельной обороны, а также от поставщика, который не находится под массовыми санкциями.

Тем не менее, даже J-10C может оказаться дешевле в покупке и эксплуатации, чем F-16 Block 70/72.

Напомним, что Пекин является основным поставщиком военной техники для Пакистана. Это включает более половины из примерно 400 его истребителей, преимущественно JF-17, но также и J-10C.