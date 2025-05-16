Скупила 63% изготовленного вооружения: стало известно, какая страна стала крупнейшим покупателем оружия у Китая

Пекин является основным поставщиком военной техники для Пакистана. Это включает более половины из примерно 400 его истребителей, преимущественно JF-17, но также и J-10C.

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Об этом пишут Defense News.

Во время столкновений между Индией и Пакистаном последний преимущественно использовал китайское оружие, которое проявило себя довольно мощно. К примеру, самолет J-10C с использованием ракеты производства Китая PL-15E сбил известный французский истребитель Rafale, который ранее приобрела Индия.

Сейчас Пакистан в значительной степени полагается на оружие, разработанное или изготовленное в Китае, тогда как Индия имеет на своем складе целый ряд российского и западного оборудования.

По словам директора Китайского института аэрокосмических исследований, связанного с ВВС США Брендана Малвани, конфликт, который Индия окрестила операцией "Синдор", доказывает, что оборудование китайского производства, даже экспортные версии, является современным и мощным, и будет силой, с которой придется бороться в будущем.

Пекин является основным поставщиком военной техники для Пакистана. Более половины из примерно 400 его истребителей, преимущественно JF-17, но также и J-10C.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Китай продал Пакистану оружия на 8,2 миллиарда долларов с 2015 года. Китай был четвертым по величине экспортером оружия в мире с 2020 по 2024 год, а Пакистан был главным клиентом Китая. Исламабад потребил 63% — почти две трети — китайских продаж оружия за этот период.

"На данный момент действительно похоже, что J-10C с использованием PL-15E сбил Rafale. Есть сообщения о сбитии других самолетов с обеих сторон", — сказал Малвани, имея в виду истребитель французского производства, состоящий на вооружении Индии, но признал, что трудно подтвердить правдивость этих заявлений.

Обе стороны не признают потери.

Эксперт добавил, что китайские самолеты и оружие, принадлежащие Пакистану, хорошо выполнили свои задачи.

Индия использовала три разных типа истребителей и имеет меньше средств, таких как самолеты раннего предупреждения. Это потенциально выгодно для пакистанских военных в таких кратковременных столкновениях.

Кроме дальних воздушных столкновений, обе стороны также запускали беспилотники и крылатые ракеты против вражеской инфраструктуры, привлекая системы противовоздушной обороны.

Пакистан зависит от оборудования противовоздушной обороны, такого как китайские ракетные системы дальнего радиуса действия HQ-9, средней дальности LY-80 (HQ-16) и малой дальности FM-90 (HQ-7), тогда как Индия имеет на вооружении российские С-400 и местные Akash.

Китай быстро заявил о превосходстве своего оборудования, в частности, китайская академия опубликовала восторженную статью, в которой восхваляла технологическое мастерство Пекина.

"Это станет одним из самых убедительных реальных выступлений китайского оружия на мировой арене — и прорывным моментом для военной промышленности Китая", — написал автор статьи Ху Сицзинь.

Чиетидж Баджпаи, старший научный сотрудник по вопросам Южной Азии в Chatham House, предупредил, что позиция Китая далеко не нейтральна.

"Если мы увидим признаки эскалации этой напряженности между Индией и Пакистаном до более широкого обычного конфликта или даже потенциального ядерного конфликта, я думаю, что это будет играть более практическую роль", — добавил он.

Напомним, что в Китае "засветился" таинственный подводный аппарат попал на фото, когда его перевозил грузовик. Эксперты отмечают, что на первый взгляд он мог напоминать фюзеляж самолета, но при более детальном рассмотрении оказалось, что это, скорее всего, сверхбольшой беспилотный подводный аппарат (XLUUV).