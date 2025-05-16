Скупила 63% виготовленого озброєння: стало відомо, яка країна стала найбільшим покупцем зброї у Китаю

Пекін є основним постачальником військової техніки для Пакистану. Це включає понад половину з приблизно 400 його винищувачів, переважно JF-17, але також і J-10C.

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Про це пишуть Defense News.

Під час сутичок між Індією та Пакистаном останній переважно використовував китайську зброю, яка проявила себе доволі потужно. До прикладу, літак J-10C з використанням ракети виробництва Китаю PL-15E збив відомий французький винищувач Rafale, який раніше придбала Індія.

Зараз Пакистан значною мірою покладається на зброю, розроблену або виготовлену в Китаї, тоді як Індія має на своєму складі цілий ряд російського та західного обладнання.

За словами директора Китайського інституту аерокосмічних досліджень, пов'язаного з ВПС США Брендана Малвані, конфлікт, який Індія охрестила операцією "Сіндор", доводить, що обладнання китайського виробництва, навіть експортні версії, є сучасним та потужним, і буде силою, з якою доведеться боротися в майбутньому.

Пекін є основним постачальником військової техніки для Пакистану. Понад половину з приблизно 400 його винищувачів, переважно JF-17, але також і J-10C.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Китай продав Пакистану зброї на 8,2 мільярда доларів з 2015 року. Китай був четвертим за величиною експортером зброї у світі з 2020 по 2024 рік, а Пакистан був головним клієнтом Китаю. Ісламабад спожив 63% – майже дві третини – китайських продажів зброї за цей період.

"На даний момент справді схоже, що J-10C з використанням PL-15E збив Rafale. Є повідомлення про збиття інших літаків з обох сторін", — сказав Малвані, маючи на увазі винищувач французького виробництва, що перебуває на озброєнні Індії, але визнав, що важко підтвердити правдивість цих заяв.

Обидві сторони не визнають втрати.

Експерт додав, що китайські літаки та зброя, що належать Пакистану, добре виконали свої завдання.

Індія використовувала три різні типи винищувачів і має менше засобів, таких як літаки раннього попередження. Це потенційно вигідно для пакистанських військових у таких короткочасних зіткненнях.

Окрім далеких повітряних сутичок, обидві сторони також запускали безпілотники та крилаті ракети проти ворожої інфраструктури, залучаючи системи протиповітряної оборони.

Пакистан залежить від обладнання протиповітряної оборони, такого як китайські ракетні системи далекого радіусу дії HQ-9, середньої дальності LY-80 (HQ-16) та малої дальності FM-90 (HQ-7), тоді як Індія має на озброєнні російські С-400 та місцеві Akash.

Китай швидко заявив про перевагу свого обладнання, зокрема, китайська академія опублікувала захоплену статтю, в якій вихваляла технологічну майстерність Пекіна.

"Це стане одним із найпереконливіших реальних виступів китайської зброї на світовій арені – і проривним моментом для військової промисловості Китаю", — написав автор статті Ху Сіцзінь.

Чієтідж Баджпаї, старший науковий співробітник з питань Південної Азії в Chatham House, попередив, що позиція Китаю далеко не нейтральна.

"Якщо ми побачимо ознаки ескалації цієї напруженості між Індією та Пакистаном до ширшого звичайного конфлікту або навіть потенційного ядерного конфлікту, я думаю, що це відіграватиме більш практичну роль", – додав він.

Нагадаємо, що у Китаї "засвітився" таємничий підводний апарат потрапив на фото, коли його перевозила вантажівка. Експерти зауважують, що на перший погляд він міг нагадувати фюзеляж літака, але при детальнішому розгляді виявилося, що це, найімовірніше, надвеликий безпілотний підводний апарат (XLUUV).