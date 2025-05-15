У Китаї "засвітився" новітній секретний підводний дрон: що про нього відомо (фото)

Китай продовжує впроваджувати інновації в підводній сфері. Одна з його останніх розробок – надвеликий підводний дрон (XLUUV), який ймовірно, озброєний торпедами, мінами або ракетами, що відрізняє його від західних типів.

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Про це пише видання Naval News..

Зазначається, що таємничий підводний апарат потрапив на фото, коли його перевозила вантажівка. Експерти зауважують, що на перший погляд він міг нагадувати фюзеляж літака, але при детальнішому розгляді виявилося, що це, найімовірніше, надвеликий безпілотний підводний апарат (XLUUV).

Автори видання вважають, що цей підводний апарат скоріш за все може нести торпеди, морські міни або ракетне озброєння. Під тентом, яким був накритий апарат, помітили водометний рушій.

Новітній китайський підводний дрон, фото наводить Naval News

Довжина корпусу таємничого підводного дрона має 11,5 метрів, ширина корпусу — 1,6 метрів. Висота вертикального керма, приблизно 2,6 метра. За габаритами він нагадує британський CETUS для Королівських ВМС і канадський Cellula Robotics Solus XR.

Корпус безпілотника має закруглені лінії з обтічним виступом на задній частині, ймовірно, для складних щогл. Верхнє кермо значно вище, ніж нижнє, що надає йому вигляду літака.

Автори Naval News припускають, що в цьому випадку мова може йти про підводний апарат UUV-300, вперше представленим на виставці DSA 2024 у Куала-Лумпурі, Малайзія, у травні 2024 року. Фактично, це перше зображення будь-якого з китайських XLUUV з рівня землі, попередні знімки, що використовувалися для аналізу, були отримані із супутників.

Якщо це не зовсім UUV-300, то це щонайменше судно, яке дуже схоже. Публічні характеристики UUV-300 складають 11,5 метрів завдовжки та 1,6 метра у діаметрі.

Безпілотні літальні апарати UUV-300, та й китайські XLUUV загалом, можуть бути озброєні торпедами, мінами або навіть ракетами.

Підводний безпілотник UUV-300 був запропонований на експорт, тому, ймовірно, існують окремі типи, призначені для використання ВМС Китаю (PLAN – ВМС Народно-визвольної армії Китаю). Відомо, що Китай випробував щонайменше 5 різних типів XLUUV , і цілком ймовірно, що кілька з них надійдуть на озброєння.

Naval News наголошують, що Китай робить значні інвестиції в розвиток підводної зброї, але тримає прогрес у таємниці.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що винищувач 6 покоління F-47 від Boeing США отримав перші оголошені характеристики. Він матиме бойовий радіус у понад 1600 кілометрів, максимальну швидкість у понад 2 Маха та рівень малопомітності позначений як Stealth++.