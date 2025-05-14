Бойовий радіус понад 1600 км: у США розкрили перші характеристики винищувача 6 покоління F-47

Винищувач шостого покоління F-47 від Boeing США отримав перші оголошені характеристики. Він матиме бойовий радіус у понад 1600 кілометрів, максимальну швидкість у понад 2 Маха та рівень малопомітності позначений як Stealth++.

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Характеристики нового американського винищувача оприлюднив в мережі Х начальник штабу ВПС США генерал Девід Олвін.

"Наші повітряні сили продовжуватимуть бути найкращим у світі прикладом швидкості, маневреності та летальності. Модернізація означає використання набору ресурсів, які створюють унікальні дилеми для противників — відповідність можливостей загрозам — водночас утримуючи нас на правильному боці кривої витрат", — написав він.

Начальник штабу ВПС США генерал Девід Олвін порівняв між собою винищувачі 5 і 6 покоління та показав їхні відмінності, а також продемонстрував майбутні "винищувальні безпілотники" програми Collaborative Combat Aircraft (CCA) ВПС США. Хоча графіка має дуже узагальнений характер, вона демонструє перші офіційні показники для деяких із цих літаків, зокрема, що винищувач Boeing F-47 Next Generation Air Dominance матиме бойовий радіус "1000+" морських миль (понад 1600 кілометрів).

Як пише видання TWZ, бойовий радіус понад 1000 морських миль є значним покращенням порівняно з іншими винищувачами, що зараз є на озброєнні США, але зазначають, що він не такий радикальний, як деякі можуть вважати необхідним для протистояння передовій ППО противника протягом багатьох десятиліть уперед. Швидкість F-47 перевищуватиме 2 Маха.

У дописі Олвіна також зазначається, що програма F-47 включатиме 185 літаків, принаймні, як це планується на цей момент. Це відповідає багаторічним заявам колишнього міністра ВПС Френка Кендалла щодо того, скільки пілотованих літаків NGAD, ймовірно, придбають ВПС США. З огляду на те, що, за його словами, ціна літака буде надзвичайно високою, більш ніж утричі дорожчою за поточні винищувачі, ймовірно, буде побудовано близько 200 .

Згідно з графікою, F-47 матиме технологію "Stealth++" на відміну від "Stealth+" F-22 та "Stealth" F-35. Що саме криється за цими "++" у числовому вираженні невідомо, як і ефективна площа розсіювання американських малопомітних літаків. Але для F-35 часом фігурує параметр ЕПР у лобовій проєкції 0,005 м2, а для F-22 — 0,0001 м2. Тобто F-47 матиме ще меншу помітність.

Графіка ВПС США вказує, що F-47 почне діяти між 2025 і 2029 роками.

"F-47 літатиме протягом цього терміну", — сказав представник ВПС США виданню, коли його попросили надати додаткові роз’яснення.

На графіку показано закупівлі CCA на суму понад 1000 одиниць — це не обов'язково будуть QF-42A або QF-44A, а будуть закуплені в кілька етапів CCA.

Окрім того, на оприлюдненій інфографіці також показані характеристики майбутніх дронів-винищувачів, які ще необхідно обрати між YFQ-42A від General Atomics та YFQ-44A от Anduril. Але обидва повинні мати бойовий радіус у понад 700 миль (понад 1100 км).

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що США стикнулися з шаленими витратами через ядерні ракети LGM-35A Sentinel. Повітряним силам доведеться викопати абсолютно нові шахти для ядерних ракет LGM-35A Sentinel, що перевищить заплановані витрати та графіки щодо реалізації цієї ядерної програми.